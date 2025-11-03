mindshare (MINDSHARE) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.00040481 $ 0.00040481 $ 0.00040481 24h alacsony $ 0.00043683 $ 0.00043683 $ 0.00043683 24h magas 24h alacsony $ 0.00040481$ 0.00040481 $ 0.00040481 24h magas $ 0.00043683$ 0.00043683 $ 0.00043683 Minden idők csúcspontja $ 0.00243364$ 0.00243364 $ 0.00243364 Legalacsonyabb ár $ 0.00036629$ 0.00036629 $ 0.00036629 Árváltozás (1H) -3.10% Árváltozás (1D) -4.65% Árváltozás (7D) -41.60% Árváltozás (7D) -41.60%

mindshare (MINDSHARE) valós idejű ár: $0.00040168. Az elmúlt 24 órában, a(z)MINDSHARE legalacsonyabb ára $ 0.00040481, legmagasabb ára pedig $ 0.00043683 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) MINDSHARE valaha volt legmagasabb ára $ 0.00243364, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00036629 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) MINDSHARE változása a következő volt: -3.10% az elmúlt órában, -4.65% az elmúlt 24 órában, és -41.60% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

mindshare (MINDSHARE) piaci információk

Piaci érték $ 404.78K$ 404.78K $ 404.78K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 404.78K$ 404.78K $ 404.78K Forgalomban lévő készlet 999.95M 999.95M 999.95M Teljes tokenszám 999,949,315.206204 999,949,315.206204 999,949,315.206204

A(z) mindshare jelenlegi piaci plafonja $ 404.78K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) MINDSHARE keringésben lévő tokenszáma 999.95M, és a teljes tokenszám 999949315.206204. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 404.78K.