TőzsdeDEX+
Vásárolj kriptótPiacokSpotFutures500XEarnEsemények
Több
Blue Chip Blitz
A(z) élő mindshare ár ma 0.00040168 USD. Kövesd nyomon a(z) MINDSHARE USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) MINDSHARE ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.A(z) élő mindshare ár ma 0.00040168 USD. Kövesd nyomon a(z) MINDSHARE USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) MINDSHARE ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: MINDSHARE

MINDSHARE árinformációk

Mi a(z) MINDSHARE

MINDSHARE fehér könyv

MINDSHARE hivatalos webhely

MINDSHARE tokenomikai adatai

MINDSHARE árelőrejelzés

Bevételszerzés

Airdrop+

Hírek

Blog

Tanulás

mindshare Logó

mindshare Ár (MINDSHARE)

Nem listázott

1 MINDSHARE-USD élő ár:

$0.00040262
$0.00040262$0.00040262
-4.40%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
mindshare (MINDSHARE) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 12:00:28 (UTC+8)

mindshare (MINDSHARE) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.00040481
$ 0.00040481$ 0.00040481
24h alacsony
$ 0.00043683
$ 0.00043683$ 0.00043683
24h magas

$ 0.00040481
$ 0.00040481$ 0.00040481

$ 0.00043683
$ 0.00043683$ 0.00043683

$ 0.00243364
$ 0.00243364$ 0.00243364

$ 0.00036629
$ 0.00036629$ 0.00036629

-3.10%

-4.65%

-41.60%

-41.60%

mindshare (MINDSHARE) valós idejű ár: $0.00040168. Az elmúlt 24 órában, a(z)MINDSHARE legalacsonyabb ára $ 0.00040481, legmagasabb ára pedig $ 0.00043683 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) MINDSHARE valaha volt legmagasabb ára $ 0.00243364, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00036629 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) MINDSHARE változása a következő volt: -3.10% az elmúlt órában, -4.65% az elmúlt 24 órában, és -41.60% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

mindshare (MINDSHARE) piaci információk

$ 404.78K
$ 404.78K$ 404.78K

--
----

$ 404.78K
$ 404.78K$ 404.78K

999.95M
999.95M 999.95M

999,949,315.206204
999,949,315.206204 999,949,315.206204

A(z) mindshare jelenlegi piaci plafonja $ 404.78K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) MINDSHARE keringésben lévő tokenszáma 999.95M, és a teljes tokenszám 999949315.206204. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 404.78K.

mindshare (MINDSHARE) árelőzmények USD

A(z) mindshareUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) mindshare USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ -0.0002993133.
A(z) mindshare USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ -0.0002864565.
A(z) mindshare USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0-4.65%
30 nap$ -0.0002993133-74.51%
60 nap$ -0.0002864565-71.31%
90 nap$ 0--

Mi a(z) mindshare (MINDSHARE)

Sure people will call me crazy till I make it happen. Then they might call me genius! It’s really simple though if you think about it. Create a community, create AI tools to sell for profit, utilize a world wide community to sell, use profits to buy back coins/ burn, to purchase RWA to generate profit, build homeless complex’s, set up staking contracts/ dexs and create NFT’s. Sure it’s gonna take a village but it’s better than just a hype coin. What if a memecoin turned into a business. This is a community take over

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

mindshare (MINDSHARE) Erőforrás

Fehér könyv
Hivatalos webhely

mindshare árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) mindshare (MINDSHARE) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) mindshare (MINDSHARE) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) mindshare rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) mindshare árelőrejelzését most!

MINDSHARE helyi valutákra

mindshare (MINDSHARE) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) mindshare (MINDSHARE) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) MINDSHARE token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: mindshare (MINDSHARE)

Mennyit ér ma a(z) mindshare (MINDSHARE)?
A(z) élő MINDSHARE ár a(z) USD esetében 0.00040168 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) MINDSHARE ára a(z) USD esetében?
A(z) MINDSHARE jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.00040168. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) mindshare piaci plafonja?
A(z) MINDSHARE piaci plafonja $ 404.78K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) MINDSHARE keringésben lévő tokenszáma?
A(z) MINDSHARE keringésben lévő tokenszáma 999.95M USD.
Mi volt a(z) MINDSHARE mindenkori legmagasabb ára?
A(z) MINDSHARE mindenkori legmagasabb ára 0.00243364 USD.
Mi volt a(z) MINDSHARE mindenkori legmagasabb ár?
A(z) MINDSHARE mindenkori legalacsonyabb ára 0.00036629 USD.
Mekkora a(z) MINDSHARE kereskedési volumene?
A(z) MINDSHARE élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) MINDSHARE ára emelkedni fog idén?
A(z) MINDSHARE a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) MINDSHARE árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 12:00:28 (UTC+8)

mindshare (MINDSHARE) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

FORRÓ

Jelenleg népszerű kriptovaluták, amelyek jelentős piaci figyelmet kapnak

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$107,920.32
$107,920.32$107,920.32

-1.98%

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,732.43
$3,732.43$3,732.43

-3.13%

PayAI Network Logó

PayAI Network

PAYAI

$0.02318
$0.02318$0.02318

-11.89%

Aster Logó

Aster

ASTER

$1.0611
$1.0611$1.0611

-15.91%

Solana Logó

Solana

SOL

$177.33
$177.33$177.33

-3.50%

Legfelső volumen

A legmagasabb kereskedési volumenű kriptovaluták

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$107,920.32
$107,920.32$107,920.32

-1.98%

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,732.43
$3,732.43$3,732.43

-3.13%

Solana Logó

Solana

SOL

$177.33
$177.33$177.33

-3.50%

DASH Logó

DASH

DASH

$83.73
$83.73$83.73

-5.49%

XRP Logó

XRP

XRP

$2.4272
$2.4272$2.4272

-2.90%

Újonnan hozzáadva

Nemrégiben listázott kriptovaluták, amelyek elérhetők kereskedésre

TeaFi Logó

TeaFi

TEAFI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Logó

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

NXT Protocol Logó

NXT Protocol

NXT

$0.0350
$0.0350$0.0350

-30.00%

Credia Layer Logó

Credia Layer

CRED

$0.05820
$0.05820$0.05820

+191.00%

Audiera Logó

Audiera

BEAT

$0.11008
$0.11008$0.11008

+33.25%

Legjobban erősödő kriptovaluták

A mai nap legnagyobb kriptovalutaár-növekedései

LuckyMeme Logó

LuckyMeme

LUCKY

$0.000000002001
$0.000000002001$0.000000002001

+360.00%

WhisperFi Logó

WhisperFi

WISP

$0.02058
$0.02058$0.02058

+157.25%

Ant Token Logó

Ant Token

ANTY

$0.0000481
$0.0000481$0.0000481

+90.87%

Burnr Logó

Burnr

BURNR

$0.00006243
$0.00006243$0.00006243

+70.52%

FYNOR Logó

FYNOR

FYNOR

$0.0053681
$0.0053681$0.0053681

+27.70%