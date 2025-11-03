TőzsdeDEX+
A(z) élő microcap gem ár ma 0 USD. Kövesd nyomon a(z) MCG USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) MCG ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: MCG

MCG árinformációk

Mi a(z) MCG

MCG hivatalos webhely

MCG tokenomikai adatai

MCG árelőrejelzés

microcap gem Ár (MCG)

1 MCG-USD élő ár:

--
----
-1.30%1D
microcap gem (MCG) Élő árdiagram
microcap gem (MCG) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0
$ 0$ 0
24h alacsony
$ 0
$ 0$ 0
24h magas

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.52%

-1.34%

+35.82%

+35.82%

microcap gem (MCG) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)MCG legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) MCG valaha volt legmagasabb ára $ 0, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) MCG változása a következő volt: -0.52% az elmúlt órában, -1.34% az elmúlt 24 órában, és +35.82% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

microcap gem (MCG) piaci információk

$ 31.03K
$ 31.03K$ 31.03K

--
----

$ 31.03K
$ 31.03K$ 31.03K

999.63M
999.63M 999.63M

999,626,353.668711
999,626,353.668711 999,626,353.668711

A(z) microcap gem jelenlegi piaci plafonja $ 31.03K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) MCG keringésben lévő tokenszáma 999.63M, és a teljes tokenszám 999626353.668711. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 31.03K.

microcap gem (MCG) árelőzmények USD

A(z) microcap gemUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) microcap gem USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ 0.
A(z) microcap gem USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ 0.
A(z) microcap gem USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0-1.34%
30 nap$ 0+36.27%
60 nap$ 0-66.19%
90 nap$ 0--

Mi a(z) microcap gem (MCG)

microcap gem is a community-driven experiment at the crossroads of culture, memes and crypto. the project is designed to showcase how something small, or “micro,” can evolve into larger movements, using $MCG as both a token and a communal identity. By combining narrative, community participation, and creative expression microcap gem highlights how conviction and belief can transform micro-scale projects into meaningful on-chain identities with long-term value.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

microcap gem (MCG) Erőforrás

Hivatalos webhely

microcap gem árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) microcap gem (MCG) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) microcap gem (MCG) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) microcap gem rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) microcap gem árelőrejelzését most!

MCG helyi valutákra

microcap gem (MCG) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) microcap gem (MCG) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) MCG token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: microcap gem (MCG)

Mennyit ér ma a(z) microcap gem (MCG)?
A(z) élő MCG ár a(z) USD esetében 0 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) MCG ára a(z) USD esetében?
A(z) MCG jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) microcap gem piaci plafonja?
A(z) MCG piaci plafonja $ 31.03K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) MCG keringésben lévő tokenszáma?
A(z) MCG keringésben lévő tokenszáma 999.63M USD.
Mi volt a(z) MCG mindenkori legmagasabb ára?
A(z) MCG mindenkori legmagasabb ára 0 USD.
Mi volt a(z) MCG mindenkori legmagasabb ár?
A(z) MCG mindenkori legalacsonyabb ára 0 USD.
Mekkora a(z) MCG kereskedési volumene?
A(z) MCG élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) MCG ára emelkedni fog idén?
A(z) MCG a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) MCG árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
microcap gem (MCG) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

