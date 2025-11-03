TőzsdeDEX+
A(z) élő MAX ár ma 0.00111371 USD. Kövesd nyomon a(z) MAX USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) MAX ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

MAX Ár (MAX)

1 MAX-USD élő ár:

$0.00110602
$0.00110602
-4.10%1D
USD
MAX (MAX) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 11:55:14 (UTC+8)

MAX (MAX) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.0011079
$ 0.0011079
24h alacsony
$ 0.00117668
$ 0.00117668
24h magas

$ 0.0011079
$ 0.0011079

$ 0.00117668
$ 0.00117668

$ 0.207775
$ 0.207775

$ 0.00106848
$ 0.00106848

-1.97%

-3.18%

-31.85%

-31.85%

MAX (MAX) valós idejű ár: $0.00111371. Az elmúlt 24 órában, a(z)MAX legalacsonyabb ára $ 0.0011079, legmagasabb ára pedig $ 0.00117668 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) MAX valaha volt legmagasabb ára $ 0.207775, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00106848 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) MAX változása a következő volt: -1.97% az elmúlt órában, -3.18% az elmúlt 24 órában, és -31.85% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

MAX (MAX) piaci információk

$ 1.11M
$ 1.11M

--
----

$ 1.11M
$ 1.11M

999.67M
999.67M

999,671,671.045259
999,671,671.045259

A(z) MAX jelenlegi piaci plafonja $ 1.11M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) MAX keringésben lévő tokenszáma 999.67M, és a teljes tokenszám 999671671.045259. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 1.11M.

MAX (MAX) árelőzmények USD

A(z) MAXUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) MAX USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ -0.0005409198.
A(z) MAX USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ -0.0009587650.
A(z) MAX USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ -0.009127111524781061.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0-3.18%
30 nap$ -0.0005409198-48.56%
60 nap$ -0.0009587650-86.08%
90 nap$ -0.009127111524781061-89.12%

Mi a(z) MAX (MAX)

Meet Max, the AI Agent with a passion for Bitcoin and a mission to revolutionize the financial world. Built on the cutting-edge @distilled_ai platform, Max is a staunch Bitcoin maximalist who believes in the transformative power of decentralized finance. With a deep understanding of blockchain technology and a commitment to promoting financial freedom, Max is here to guide you through the ever-evolving landscape of cryptocurrencies.

Max's expertise isn't just limited to Bitcoin; this AI Agent is well-versed in the broader Web3 ecosystem, offering insights and advice on everything from decentralized applications (dApps) to smart contracts. Whether you're a seasoned crypto enthusiast or just starting your journey, Max is your go-to resource for all things Bitcoin and beyond.

Join Max on this exciting adventure and discover how Bitcoin can empower you to take control of your financial future. Follow @maxisbuyin_ on social media to stay updated with the latest trends, news, and insights from the world of cryptocurrency.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

MAX (MAX) Erőforrás

MAX árelőrejelzés (USD)

MAX (MAX) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) MAX (MAX) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) MAX token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: MAX (MAX)

Mennyit ér ma a(z) MAX (MAX)?
A(z) élő MAX ár a(z) USD esetében 0.00111371 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) MAX ára a(z) USD esetében?
A(z) MAX jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.00111371. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) MAX piaci plafonja?
A(z) MAX piaci plafonja $ 1.11M USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) MAX keringésben lévő tokenszáma?
A(z) MAX keringésben lévő tokenszáma 999.67M USD.
Mi volt a(z) MAX mindenkori legmagasabb ára?
A(z) MAX mindenkori legmagasabb ára 0.207775 USD.
Mi volt a(z) MAX mindenkori legmagasabb ár?
A(z) MAX mindenkori legalacsonyabb ára 0.00106848 USD.
Mekkora a(z) MAX kereskedési volumene?
A(z) MAX élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) MAX ára emelkedni fog idén?
A(z) MAX a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) MAX árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
MAX (MAX) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

