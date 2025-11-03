MAX (MAX) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.0011079 $ 0.0011079 $ 0.0011079 24h alacsony $ 0.00117668 $ 0.00117668 $ 0.00117668 24h magas 24h alacsony $ 0.0011079$ 0.0011079 $ 0.0011079 24h magas $ 0.00117668$ 0.00117668 $ 0.00117668 Minden idők csúcspontja $ 0.207775$ 0.207775 $ 0.207775 Legalacsonyabb ár $ 0.00106848$ 0.00106848 $ 0.00106848 Árváltozás (1H) -1.97% Árváltozás (1D) -3.18% Árváltozás (7D) -31.85% Árváltozás (7D) -31.85%

MAX (MAX) valós idejű ár: $0.00111371. Az elmúlt 24 órában, a(z)MAX legalacsonyabb ára $ 0.0011079, legmagasabb ára pedig $ 0.00117668 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) MAX valaha volt legmagasabb ára $ 0.207775, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00106848 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) MAX változása a következő volt: -1.97% az elmúlt órában, -3.18% az elmúlt 24 órában, és -31.85% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

MAX (MAX) piaci információk

Piaci érték $ 1.11M$ 1.11M $ 1.11M Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 1.11M$ 1.11M $ 1.11M Forgalomban lévő készlet 999.67M 999.67M 999.67M Teljes tokenszám 999,671,671.045259 999,671,671.045259 999,671,671.045259

A(z) MAX jelenlegi piaci plafonja $ 1.11M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) MAX keringésben lévő tokenszáma 999.67M, és a teljes tokenszám 999671671.045259. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 1.11M.