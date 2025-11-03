MacroHard (MHRD) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.0019632 $ 0.0019632 $ 0.0019632 24h alacsony $ 0.00227126 $ 0.00227126 $ 0.00227126 24h magas 24h alacsony $ 0.0019632$ 0.0019632 $ 0.0019632 24h magas $ 0.00227126$ 0.00227126 $ 0.00227126 Minden idők csúcspontja $ 0.057629$ 0.057629 $ 0.057629 Legalacsonyabb ár $ 0$ 0 $ 0 Árváltozás (1H) -3.18% Árváltozás (1D) -6.81% Árváltozás (7D) -15.84% Árváltozás (7D) -15.84%

MacroHard (MHRD) valós idejű ár: $0.00198765. Az elmúlt 24 órában, a(z)MHRD legalacsonyabb ára $ 0.0019632, legmagasabb ára pedig $ 0.00227126 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) MHRD valaha volt legmagasabb ára $ 0.057629, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) MHRD változása a következő volt: -3.18% az elmúlt órában, -6.81% az elmúlt 24 órában, és -15.84% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

MacroHard (MHRD) piaci információk

Piaci érték $ 1.99M$ 1.99M $ 1.99M Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 1.99M$ 1.99M $ 1.99M Forgalomban lévő készlet 1.00B 1.00B 1.00B Teljes tokenszám 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A(z) MacroHard jelenlegi piaci plafonja $ 1.99M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) MHRD keringésben lévő tokenszáma 1.00B, és a teljes tokenszám 1000000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 1.99M.