A(z) élő MacroHard ár ma 0.00198765 USD. Kövesd nyomon a(z) MHRD USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) MHRD ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: MHRD

MHRD árinformációk

Mi a(z) MHRD

MHRD hivatalos webhely

MHRD tokenomikai adatai

MHRD árelőrejelzés

MacroHard Logó

MacroHard Ár (MHRD)

Nem listázott

1 MHRD-USD élő ár:

$0.00198765
$0.00198765
-6.80%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
MacroHard (MHRD) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 11:52:56 (UTC+8)

MacroHard (MHRD) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.0019632
$ 0.0019632
24h alacsony
$ 0.00227126
$ 0.00227126
24h magas

$ 0.0019632
$ 0.0019632

$ 0.00227126
$ 0.00227126

$ 0.057629
$ 0.057629

$ 0
$ 0

-3.18%

-6.81%

-15.84%

-15.84%

MacroHard (MHRD) valós idejű ár: $0.00198765. Az elmúlt 24 órában, a(z)MHRD legalacsonyabb ára $ 0.0019632, legmagasabb ára pedig $ 0.00227126 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) MHRD valaha volt legmagasabb ára $ 0.057629, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) MHRD változása a következő volt: -3.18% az elmúlt órában, -6.81% az elmúlt 24 órában, és -15.84% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

MacroHard (MHRD) piaci információk

$ 1.99M
$ 1.99M

--
--

$ 1.99M
$ 1.99M

1.00B
1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0

A(z) MacroHard jelenlegi piaci plafonja $ 1.99M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) MHRD keringésben lévő tokenszáma 1.00B, és a teljes tokenszám 1000000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 1.99M.

MacroHard (MHRD) árelőzmények USD

A(z) MacroHardUSD mai árváltozása a következő volt: $ -0.000145378856608879.
A(z) MacroHard USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ +0.0001530108.
A(z) MacroHard USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ -0.0011753296.
A(z) MacroHard USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ -0.000145378856608879-6.81%
30 nap$ +0.0001530108+7.70%
60 nap$ -0.0011753296-59.13%
90 nap$ 0--

Mi a(z) MacroHard (MHRD)

We don’t do soft. We do smart contracts. Born in Gork. Trained to deploy. Telegram Twitter WHAT THE HELL IS MACROHARD? MacroHard is the rogue camp for AI on-chain. We don’t run models — we run agents. We don’t build SaaS — we mint coins. We don’t do overtime — we go on-chain. You’re not raising an AI — you’re raising a cult.

WHY "MACROHARD"?

Microsoft = Micro + Soft

MacroHard = Macro + Hard

ROADMAP Phase 1

  • Testnet launch, agents begin to cause trouble Phase 3
  • Integration with Ref and Farcaster, agents start posting memes

Phase 0

  • Trademark registered
  • Got Microsoft’s attention
  • No lawsuits yet Phase 2
  • DAO agent coordination layer goes live, unions form Phase 4
  • Copilot gets hacked by agents Phase ∞
  • Everyone has an AI army. Nobody uses Microsoft. JOIN US OR STAY IN OFFICE 365 We’re not promising AI will replace you. But we do promise: One day, you’ll kneel… before the degen agent you trained yourself.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

MacroHard (MHRD) Erőforrás

Hivatalos webhely

MacroHard árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) MacroHard (MHRD) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) MacroHard (MHRD) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) MacroHard rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) MacroHard árelőrejelzését most!

MHRD helyi valutákra

MacroHard (MHRD) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) MacroHard (MHRD) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) MHRD token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: MacroHard (MHRD)

Mennyit ér ma a(z) MacroHard (MHRD)?
A(z) élő MHRD ár a(z) USD esetében 0.00198765 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) MHRD ára a(z) USD esetében?
A(z) MHRD jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.00198765. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) MacroHard piaci plafonja?
A(z) MHRD piaci plafonja $ 1.99M USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) MHRD keringésben lévő tokenszáma?
A(z) MHRD keringésben lévő tokenszáma 1.00B USD.
Mi volt a(z) MHRD mindenkori legmagasabb ára?
A(z) MHRD mindenkori legmagasabb ára 0.057629 USD.
Mi volt a(z) MHRD mindenkori legmagasabb ár?
A(z) MHRD mindenkori legalacsonyabb ára 0 USD.
Mekkora a(z) MHRD kereskedési volumene?
A(z) MHRD élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) MHRD ára emelkedni fog idén?
A(z) MHRD a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) MHRD árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 11:52:56 (UTC+8)

MacroHard (MHRD) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

$107,957.09

$3,735.87

$0.02351

$1.0685

$177.13

$107,957.09

$3,735.87

$177.13

$82.48

$2.4288

$0.00000

$0.00000

$0.0367

$0.05946

$0.10382

$0.000000002192

$0.02006

$0.0000481

$0.00006605

$0.0054966

