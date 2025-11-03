TőzsdeDEX+
A(z) élő Lumpy ár ma 0 USD. Kövesd nyomon a(z) LUMPY USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) LUMPY ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: LUMPY

LUMPY árinformációk

Mi a(z) LUMPY

LUMPY hivatalos webhely

LUMPY tokenomikai adatai

LUMPY árelőrejelzés

Lumpy Ár (LUMPY)

Nem listázott

1 LUMPY-USD élő ár:

$0.00020328
-2.40%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
Lumpy (LUMPY) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 11:52:19 (UTC+8)

Lumpy (LUMPY) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0
24h alacsony
$ 0
24h magas

$ 0
$ 0
$ 0
$ 0
-1.14%

-2.49%

-6.74%

-6.74%

Lumpy (LUMPY) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)LUMPY legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) LUMPY valaha volt legmagasabb ára $ 0, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) LUMPY változása a következő volt: -1.14% az elmúlt órában, -2.49% az elmúlt 24 órában, és -6.74% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Lumpy (LUMPY) piaci információk

$ 195.92K
--
$ 195.92K
963.82M
963,815,039.5394627
A(z) Lumpy jelenlegi piaci plafonja $ 195.92K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) LUMPY keringésben lévő tokenszáma 963.82M, és a teljes tokenszám 963815039.5394627. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 195.92K.

Lumpy (LUMPY) árelőzmények USD

A(z) LumpyUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) Lumpy USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ 0.
A(z) Lumpy USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ 0.
A(z) Lumpy USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0-2.49%
30 nap$ 0-12.43%
60 nap$ 0-19.90%
90 nap$ 0--

Mi a(z) Lumpy (LUMPY)

Lumpy is a community-driven meme token built on the foundations of safety, education, community, fun, and creativity. Lumpy has a strong, long-term, active global member base who produces entertaining content, shares ideas, and fosters a sense of inclusiveness. The Lumpy team further extends its community approach to outside its own walls through regular collabs with other projects and co-hosts weekly spaces on X under the official Base Builders account.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Lumpy (LUMPY) Erőforrás

Hivatalos webhely

Lumpy árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Lumpy (LUMPY) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Lumpy (LUMPY) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Lumpy rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Lumpy árelőrejelzését most!

LUMPY helyi valutákra

Lumpy (LUMPY) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Lumpy (LUMPY) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) LUMPY token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Lumpy (LUMPY)

Mennyit ér ma a(z) Lumpy (LUMPY)?
A(z) élő LUMPY ár a(z) USD esetében 0 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) LUMPY ára a(z) USD esetében?
A(z) LUMPY jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Lumpy piaci plafonja?
A(z) LUMPY piaci plafonja $ 195.92K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) LUMPY keringésben lévő tokenszáma?
A(z) LUMPY keringésben lévő tokenszáma 963.82M USD.
Mi volt a(z) LUMPY mindenkori legmagasabb ára?
A(z) LUMPY mindenkori legmagasabb ára 0 USD.
Mi volt a(z) LUMPY mindenkori legmagasabb ár?
A(z) LUMPY mindenkori legalacsonyabb ára 0 USD.
Mekkora a(z) LUMPY kereskedési volumene?
A(z) LUMPY élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) LUMPY ára emelkedni fog idén?
A(z) LUMPY a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) LUMPY árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 11:52:19 (UTC+8)

Lumpy (LUMPY) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

