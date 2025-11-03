TőzsdeDEX+
A(z) élő Lightspeed ár ma 0 USD. Kövesd nyomon a(z) SPEED USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) SPEED ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.A(z) élő Lightspeed ár ma 0 USD. Kövesd nyomon a(z) SPEED USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) SPEED ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

Lightspeed Logó

Lightspeed Ár (SPEED)

Nem listázott

1 SPEED-USD élő ár:

$0.00040936
$0.00040936$0.00040936
-0.50%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
Lightspeed (SPEED) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 11:49:33 (UTC+8)

Lightspeed (SPEED) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0
$ 0$ 0
24h alacsony
$ 0
$ 0$ 0
24h magas

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00236018
$ 0.00236018$ 0.00236018

$ 0
$ 0$ 0

-1.01%

-0.57%

-30.61%

-30.61%

Lightspeed (SPEED) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)SPEED legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) SPEED valaha volt legmagasabb ára $ 0.00236018, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) SPEED változása a következő volt: -1.01% az elmúlt órában, -0.57% az elmúlt 24 órában, és -30.61% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Lightspeed (SPEED) piaci információk

$ 103.93K
$ 103.93K$ 103.93K

--
----

$ 120.97K
$ 120.97K$ 120.97K

257.57M
257.57M 257.57M

299,792,458.0
299,792,458.0 299,792,458.0

A(z) Lightspeed jelenlegi piaci plafonja $ 103.93K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) SPEED keringésben lévő tokenszáma 257.57M, és a teljes tokenszám 299792458.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 120.97K.

Lightspeed (SPEED) árelőzmények USD

A(z) LightspeedUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) Lightspeed USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ 0.
A(z) Lightspeed USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ 0.
A(z) Lightspeed USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0-0.57%
30 nap$ 0-34.34%
60 nap$ 0-16.09%
90 nap$ 0--

Mi a(z) Lightspeed (SPEED)

Lightspeed (SPEED) is a cross-chain token, facilitating seamless transactions across multiple blockchain networks, enhancing overall efficiency.

$Speed is a deflationary cryptocurrency, available on Arbitrum, Base, BSC, ETH, Optimism & Polygon. No added fees or taxes. Powered by Warpcore rewards and deflation engine. Want to move your $Speed? Move across chains with Axelar interchain or Squidrouter.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Lightspeed (SPEED) Erőforrás

Lightspeed árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Lightspeed (SPEED) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Lightspeed (SPEED) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Lightspeed rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Lightspeed árelőrejelzését most!

SPEED helyi valutákra

Lightspeed (SPEED) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Lightspeed (SPEED) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) SPEED token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Lightspeed (SPEED)

Mennyit ér ma a(z) Lightspeed (SPEED)?
A(z) élő SPEED ár a(z) USD esetében 0 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) SPEED ára a(z) USD esetében?
A(z) SPEED jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Lightspeed piaci plafonja?
A(z) SPEED piaci plafonja $ 103.93K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) SPEED keringésben lévő tokenszáma?
A(z) SPEED keringésben lévő tokenszáma 257.57M USD.
Mi volt a(z) SPEED mindenkori legmagasabb ára?
A(z) SPEED mindenkori legmagasabb ára 0.00236018 USD.
Mi volt a(z) SPEED mindenkori legmagasabb ár?
A(z) SPEED mindenkori legalacsonyabb ára 0 USD.
Mekkora a(z) SPEED kereskedési volumene?
A(z) SPEED élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) SPEED ára emelkedni fog idén?
A(z) SPEED a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) SPEED árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 11:49:33 (UTC+8)

Lightspeed (SPEED) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

