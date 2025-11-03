Libra (LIBRA) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.0088831 $ 0.0088831 $ 0.0088831 24h alacsony $ 0.01027652 $ 0.01027652 $ 0.01027652 24h magas 24h alacsony $ 0.0088831$ 0.0088831 $ 0.0088831 24h magas $ 0.01027652$ 0.01027652 $ 0.01027652 Minden idők csúcspontja $ 0.752851$ 0.752851 $ 0.752851 Legalacsonyabb ár $ 0.00708354$ 0.00708354 $ 0.00708354 Árváltozás (1H) -2.28% Árváltozás (1D) +3.55% Árváltozás (7D) -6.88% Árváltozás (7D) -6.88%

Libra (LIBRA) valós idejű ár: $0.00982097. Az elmúlt 24 órában, a(z)LIBRA legalacsonyabb ára $ 0.0088831, legmagasabb ára pedig $ 0.01027652 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) LIBRA valaha volt legmagasabb ára $ 0.752851, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00708354 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) LIBRA változása a következő volt: -2.28% az elmúlt órában, +3.55% az elmúlt 24 órában, és -6.88% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Libra (LIBRA) piaci információk

Piaci érték $ 2.52M$ 2.52M $ 2.52M Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 9.82M$ 9.82M $ 9.82M Forgalomban lévő készlet 256.42M 256.42M 256.42M Teljes tokenszám 999,989,200.697581 999,989,200.697581 999,989,200.697581

A(z) Libra jelenlegi piaci plafonja $ 2.52M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) LIBRA keringésben lévő tokenszáma 256.42M, és a teljes tokenszám 999989200.697581. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 9.82M.