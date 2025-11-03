LeemonHead (LEEMON) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.00015351 $ 0.00015351 $ 0.00015351 24h alacsony $ 0.00016025 $ 0.00016025 $ 0.00016025 24h magas 24h alacsony $ 0.00015351$ 0.00015351 $ 0.00015351 24h magas $ 0.00016025$ 0.00016025 $ 0.00016025 Minden idők csúcspontja $ 0.00025495$ 0.00025495 $ 0.00025495 Legalacsonyabb ár $ 0.00012583$ 0.00012583 $ 0.00012583 Árváltozás (1H) -1.14% Árváltozás (1D) -2.42% Árváltozás (7D) -0.16% Árváltozás (7D) -0.16%

LeemonHead (LEEMON) valós idejű ár: $0.0001536. Az elmúlt 24 órában, a(z)LEEMON legalacsonyabb ára $ 0.00015351, legmagasabb ára pedig $ 0.00016025 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) LEEMON valaha volt legmagasabb ára $ 0.00025495, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00012583 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) LEEMON változása a következő volt: -1.14% az elmúlt órában, -2.42% az elmúlt 24 órában, és -0.16% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

LeemonHead (LEEMON) piaci információk

Piaci érték $ 153.65K$ 153.65K $ 153.65K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 153.65K$ 153.65K $ 153.65K Forgalomban lévő készlet 1.00B 1.00B 1.00B Teljes tokenszám 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A(z) LeemonHead jelenlegi piaci plafonja $ 153.65K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) LEEMON keringésben lévő tokenszáma 1.00B, és a teljes tokenszám 1000000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 153.65K.