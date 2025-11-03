Kitsu (KITSU) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0 24h alacsony $ 0 24h magas Minden idők csúcspontja $ 0.00129187 Legalacsonyabb ár $ 0 Árváltozás (1H) -2.08% Árváltozás (1D) -3.08% Árváltozás (7D) -17.46%

Kitsu (KITSU) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)KITSU legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) KITSU valaha volt legmagasabb ára $ 0.00129187, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) KITSU változása a következő volt: -2.08% az elmúlt órában, -3.08% az elmúlt 24 órában, és -17.46% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Kitsu (KITSU) piaci információk

Piaci érték $ 253.15K Volumen (24H) -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 253.15K Forgalomban lévő készlet 1.00B Teljes tokenszám 1,000,000,000.0

A(z) Kitsu jelenlegi piaci plafonja $ 253.15K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) KITSU keringésben lévő tokenszáma 1.00B, és a teljes tokenszám 1000000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 253.15K.