TőzsdeDEX+
Vásárolj kriptótPiacokSpotFutures500XEarnEsemények
Több
Blue Chip Blitz
A(z) élő KEY ár ma 0.0469925 USD. Kövesd nyomon a(z) KEY USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) KEY ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.A(z) élő KEY ár ma 0.0469925 USD. Kövesd nyomon a(z) KEY USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) KEY ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: KEY

KEY árinformációk

Mi a(z) KEY

KEY hivatalos webhely

KEY tokenomikai adatai

KEY árelőrejelzés

Bevételszerzés

Airdrop+

Hírek

Blog

Tanulás

KEY Logó

KEY Ár (KEY)

Nem listázott

1 KEY-USD élő ár:

$0.04699351
$0.04699351$0.04699351
-4.70%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
KEY (KEY) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 11:44:01 (UTC+8)

KEY (KEY) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.04652418
$ 0.04652418$ 0.04652418
24h alacsony
$ 0.0495335
$ 0.0495335$ 0.0495335
24h magas

$ 0.04652418
$ 0.04652418$ 0.04652418

$ 0.0495335
$ 0.0495335$ 0.0495335

$ 0.226519
$ 0.226519$ 0.226519

$ 0.03889746
$ 0.03889746$ 0.03889746

+0.47%

-4.75%

-33.43%

-33.43%

KEY (KEY) valós idejű ár: $0.0469925. Az elmúlt 24 órában, a(z)KEY legalacsonyabb ára $ 0.04652418, legmagasabb ára pedig $ 0.0495335 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) KEY valaha volt legmagasabb ára $ 0.226519, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.03889746 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) KEY változása a következő volt: +0.47% az elmúlt órában, -4.75% az elmúlt 24 órában, és -33.43% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

KEY (KEY) piaci információk

$ 4.56M
$ 4.56M$ 4.56M

--
----

$ 4.56M
$ 4.56M$ 4.56M

97.00M
97.00M 97.00M

97,000,000.0
97,000,000.0 97,000,000.0

A(z) KEY jelenlegi piaci plafonja $ 4.56M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) KEY keringésben lévő tokenszáma 97.00M, és a teljes tokenszám 97000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 4.56M.

KEY (KEY) árelőzmények USD

A(z) KEYUSD mai árváltozása a következő volt: $ -0.0023454560636883.
A(z) KEY USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ -0.0107307373.
A(z) KEY USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ -0.0268673274.
A(z) KEY USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ -0.1309095541673105.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ -0.0023454560636883-4.75%
30 nap$ -0.0107307373-22.83%
60 nap$ -0.0268673274-57.17%
90 nap$ -0.1309095541673105-73.58%

Mi a(z) KEY (KEY)

KeyChain is the world's first public chain protocol with "full dimensional intelligence" as its core. It deeply integrates layered heterogeneous architecture, anti quantum security, zero latency cross chain interoperability protocol, and environment adaptive consensus mechanism, aiming to break through the "impossible triangle" of blockchain and build a high-performance underlying infrastructure that supports tens of thousands of TPS, millisecond level confirmation, and zero friction cross ecological collaboration in the Web3.0 era. The key to unlocking blockchain and the future world for everyone, while KEY Public Chain creates permissionless blockchain suitable for institutions and developers, making wallets and financial instruments more accessible without compromising the core principles of decentralization. The KEY chain will build a self evolving, infinitely scalable, and seamless blockchain infrastructure that connects the real and digital worlds.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

KEY (KEY) Erőforrás

Hivatalos webhely

KEY árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) KEY (KEY) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) KEY (KEY) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) KEY rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) KEY árelőrejelzését most!

KEY helyi valutákra

KEY (KEY) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) KEY (KEY) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) KEY token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: KEY (KEY)

Mennyit ér ma a(z) KEY (KEY)?
A(z) élő KEY ár a(z) USD esetében 0.0469925 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) KEY ára a(z) USD esetében?
A(z) KEY jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.0469925. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) KEY piaci plafonja?
A(z) KEY piaci plafonja $ 4.56M USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) KEY keringésben lévő tokenszáma?
A(z) KEY keringésben lévő tokenszáma 97.00M USD.
Mi volt a(z) KEY mindenkori legmagasabb ára?
A(z) KEY mindenkori legmagasabb ára 0.226519 USD.
Mi volt a(z) KEY mindenkori legmagasabb ár?
A(z) KEY mindenkori legalacsonyabb ára 0.03889746 USD.
Mekkora a(z) KEY kereskedési volumene?
A(z) KEY élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) KEY ára emelkedni fog idén?
A(z) KEY a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) KEY árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 11:44:01 (UTC+8)

KEY (KEY) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

FORRÓ

Jelenleg népszerű kriptovaluták, amelyek jelentős piaci figyelmet kapnak

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$108,329.91
$108,329.91$108,329.91

-1.61%

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,756.23
$3,756.23$3,756.23

-2.51%

PayAI Network Logó

PayAI Network

PAYAI

$0.02370
$0.02370$0.02370

-9.92%

Aster Logó

Aster

ASTER

$1.0792
$1.0792$1.0792

-14.47%

Solana Logó

Solana

SOL

$179.30
$179.30$179.30

-2.43%

Legfelső volumen

A legmagasabb kereskedési volumenű kriptovaluták

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$108,329.91
$108,329.91$108,329.91

-1.61%

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,756.23
$3,756.23$3,756.23

-2.51%

Solana Logó

Solana

SOL

$179.30
$179.30$179.30

-2.43%

DASH Logó

DASH

DASH

$85.44
$85.44$85.44

-3.56%

XRP Logó

XRP

XRP

$2.4382
$2.4382$2.4382

-2.46%

Újonnan hozzáadva

Nemrégiben listázott kriptovaluták, amelyek elérhetők kereskedésre

TeaFi Logó

TeaFi

TEAFI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Logó

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

NXT Protocol Logó

NXT Protocol

NXT

$0.0368
$0.0368$0.0368

-26.40%

Credia Layer Logó

Credia Layer

CRED

$0.05862
$0.05862$0.05862

+193.10%

Audiera Logó

Audiera

BEAT

$0.10684
$0.10684$0.10684

+29.33%

Legjobban erősödő kriptovaluták

A mai nap legnagyobb kriptovalutaár-növekedései

LuckyMeme Logó

LuckyMeme

LUCKY

$0.000000002217
$0.000000002217$0.000000002217

+409.65%

WhisperFi Logó

WhisperFi

WISP

$0.02006
$0.02006$0.02006

+150.75%

Ant Token Logó

Ant Token

ANTY

$0.0000491
$0.0000491$0.0000491

+94.84%

Burnr Logó

Burnr

BURNR

$0.00006864
$0.00006864$0.00006864

+87.48%

FYNOR Logó

FYNOR

FYNOR

$0.0055327
$0.0055327$0.0055327

+31.62%