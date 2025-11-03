KEY (KEY) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.04652418 $ 0.04652418 $ 0.04652418 24h alacsony $ 0.0495335 $ 0.0495335 $ 0.0495335 24h magas 24h alacsony $ 0.04652418$ 0.04652418 $ 0.04652418 24h magas $ 0.0495335$ 0.0495335 $ 0.0495335 Minden idők csúcspontja $ 0.226519$ 0.226519 $ 0.226519 Legalacsonyabb ár $ 0.03889746$ 0.03889746 $ 0.03889746 Árváltozás (1H) +0.47% Árváltozás (1D) -4.75% Árváltozás (7D) -33.43% Árváltozás (7D) -33.43%

KEY (KEY) valós idejű ár: $0.0469925. Az elmúlt 24 órában, a(z)KEY legalacsonyabb ára $ 0.04652418, legmagasabb ára pedig $ 0.0495335 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) KEY valaha volt legmagasabb ára $ 0.226519, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.03889746 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) KEY változása a következő volt: +0.47% az elmúlt órában, -4.75% az elmúlt 24 órában, és -33.43% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

KEY (KEY) piaci információk

Piaci érték $ 4.56M$ 4.56M $ 4.56M Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 4.56M$ 4.56M $ 4.56M Forgalomban lévő készlet 97.00M 97.00M 97.00M Teljes tokenszám 97,000,000.0 97,000,000.0 97,000,000.0

A(z) KEY jelenlegi piaci plafonja $ 4.56M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) KEY keringésben lévő tokenszáma 97.00M, és a teljes tokenszám 97000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 4.56M.