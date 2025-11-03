TőzsdeDEX+
Blue Chip Blitz
A(z) élő Itty Bitty ár ma 0 USD. Kövesd nyomon a(z) ITTY USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) ITTY ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: ITTY

ITTY árinformációk

Mi a(z) ITTY

ITTY hivatalos webhely

ITTY tokenomikai adatai

ITTY árelőrejelzés

Itty Bitty Ár (ITTY)

Nem listázott

1 ITTY-USD élő ár:

--
----
-5.50%1D
USD
Itty Bitty (ITTY) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 11:40:13 (UTC+8)

Itty Bitty (ITTY) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0
$ 0$ 0
24h alacsony
$ 0
$ 0$ 0
24h magas

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-2.42%

-5.59%

+13.41%

+13.41%

Itty Bitty (ITTY) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)ITTY legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) ITTY valaha volt legmagasabb ára $ 0, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) ITTY változása a következő volt: -2.42% az elmúlt órában, -5.59% az elmúlt 24 órában, és +13.41% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Itty Bitty (ITTY) piaci információk

$ 97.79K
$ 97.79K$ 97.79K

--
----

$ 97.79K
$ 97.79K$ 97.79K

999.87M
999.87M 999.87M

999,874,149.376295
999,874,149.376295 999,874,149.376295

A(z) Itty Bitty jelenlegi piaci plafonja $ 97.79K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) ITTY keringésben lévő tokenszáma 999.87M, és a teljes tokenszám 999874149.376295. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 97.79K.

Itty Bitty (ITTY) árelőzmények USD

A(z) Itty BittyUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) Itty Bitty USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ 0.
A(z) Itty Bitty USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ 0.
A(z) Itty Bitty USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0-5.59%
30 nap$ 0-53.66%
60 nap$ 0--
90 nap$ 0--

Mi a(z) Itty Bitty (ITTY)

Itty Bitty is the tiniest meme coin on Solana, created to embrace the power of being small in a big world. It’s not about serious utility—it’s about laughter, vibes, and tiny wins with huge potential. From his ridiculously small hands to his massive ambition, Itty Bitty has charmed his way into the hearts of degens. The project thrives on fun, social engagement, and creative storytelling, with a clear meme identity that fuels its organic growth. Itty Bitty is here to prove that even the smallest tokens can dream big.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Itty Bitty (ITTY) Erőforrás

Hivatalos webhely

Itty Bitty árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Itty Bitty (ITTY) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Itty Bitty (ITTY) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Itty Bitty rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Itty Bitty árelőrejelzését most!

ITTY helyi valutákra

Itty Bitty (ITTY) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Itty Bitty (ITTY) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) ITTY token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Itty Bitty (ITTY)

Mennyit ér ma a(z) Itty Bitty (ITTY)?
A(z) élő ITTY ár a(z) USD esetében 0 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) ITTY ára a(z) USD esetében?
A(z) ITTY jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Itty Bitty piaci plafonja?
A(z) ITTY piaci plafonja $ 97.79K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) ITTY keringésben lévő tokenszáma?
A(z) ITTY keringésben lévő tokenszáma 999.87M USD.
Mi volt a(z) ITTY mindenkori legmagasabb ára?
A(z) ITTY mindenkori legmagasabb ára 0 USD.
Mi volt a(z) ITTY mindenkori legmagasabb ár?
A(z) ITTY mindenkori legalacsonyabb ára 0 USD.
Mekkora a(z) ITTY kereskedési volumene?
A(z) ITTY élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) ITTY ára emelkedni fog idén?
A(z) ITTY a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) ITTY árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 11:40:13 (UTC+8)

Itty Bitty (ITTY) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

