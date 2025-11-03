TőzsdeDEX+
Több
A(z) élő IPPY ár ma 0 USD. Kövesd nyomon a(z) IPPY USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) IPPY ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: IPPY

IPPY árinformációk

Mi a(z) IPPY

IPPY hivatalos webhely

IPPY tokenomikai adatai

IPPY árelőrejelzés

IPPY Ár (IPPY)

Nem listázott

1 IPPY-USD élő ár:

$0.00056378
-8.40%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
IPPY (IPPY) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 11:39:45 (UTC+8)

IPPY (IPPY) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0
24h alacsony
$ 0
24h magas

$ 0
$ 0
$ 0.00602956
$ 0
-2.76%

-8.47%

-32.00%

-32.00%

IPPY (IPPY) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)IPPY legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) IPPY valaha volt legmagasabb ára $ 0.00602956, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) IPPY változása a következő volt: -2.76% az elmúlt órában, -8.47% az elmúlt 24 órában, és -32.00% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

IPPY (IPPY) piaci információk

$ 560.04K
--
$ 560.04K
991.79M
991,789,317.2082878
A(z) IPPY jelenlegi piaci plafonja $ 560.04K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) IPPY keringésben lévő tokenszáma 991.79M, és a teljes tokenszám 991789317.2082878. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 560.04K.

IPPY (IPPY) árelőzmények USD

A(z) IPPYUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) IPPY USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ 0.
A(z) IPPY USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ 0.
A(z) IPPY USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0-8.47%
30 nap$ 0-73.51%
60 nap$ 0--
90 nap$ 0--

Mi a(z) IPPY (IPPY)

Ippy ($IPPY) is the official mascot token of Story Protocol, designed as a playful and shape-shifting character that represents the ever-changing nature of intellectual property in the digital age. Just as IP can be remixed, transformed, and adapted into new creative expressions, Ippy embodies this flexibility by existing as a polymorphic mascot capable of taking on endless forms. The token extends beyond being a simple meme or mascot, it symbolizes Story’s mission of empowering creators to own, monetize, and evolve their ideas in a world where creativity is increasingly tied to blockchain and AI. By anchoring this vision in an approachable and community-driven figure, $IPPY makes the Story ecosystem more accessible while rallying supporters around a shared identity.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

IPPY (IPPY) Erőforrás

Hivatalos webhely

IPPY árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) IPPY (IPPY) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) IPPY (IPPY) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) IPPY rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) IPPY árelőrejelzését most!

IPPY helyi valutákra

IPPY (IPPY) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) IPPY (IPPY) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) IPPY token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: IPPY (IPPY)

Mennyit ér ma a(z) IPPY (IPPY)?
A(z) élő IPPY ár a(z) USD esetében 0 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) IPPY ára a(z) USD esetében?
A(z) IPPY jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) IPPY piaci plafonja?
A(z) IPPY piaci plafonja $ 560.04K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) IPPY keringésben lévő tokenszáma?
A(z) IPPY keringésben lévő tokenszáma 991.79M USD.
Mi volt a(z) IPPY mindenkori legmagasabb ára?
A(z) IPPY mindenkori legmagasabb ára 0.00602956 USD.
Mi volt a(z) IPPY mindenkori legmagasabb ár?
A(z) IPPY mindenkori legalacsonyabb ára 0 USD.
Mekkora a(z) IPPY kereskedési volumene?
A(z) IPPY élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) IPPY ára emelkedni fog idén?
A(z) IPPY a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) IPPY árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

