A(z) élő Identified Flying Objects ár ma 0 USD. Kövesd nyomon a(z) IFO USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) IFO ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: IFO

IFO árinformációk

Mi a(z) IFO

IFO hivatalos webhely

IFO tokenomikai adatai

IFO árelőrejelzés

Identified Flying Objects Logó

Identified Flying Objects Ár (IFO)

Nem listázott

1 IFO-USD élő ár:

--
----
-0.80%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
Identified Flying Objects (IFO) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 16:42:46 (UTC+8)

Identified Flying Objects (IFO) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0
$ 0$ 0
24h alacsony
$ 0
$ 0$ 0
24h magas

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.82%

-0.89%

-10.16%

-10.16%

Identified Flying Objects (IFO) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)IFO legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) IFO valaha volt legmagasabb ára $ 0, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) IFO változása a következő volt: -0.82% az elmúlt órában, -0.89% az elmúlt 24 órában, és -10.16% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Identified Flying Objects (IFO) piaci információk

$ 10.82K
$ 10.82K$ 10.82K

--
----

$ 10.82K
$ 10.82K$ 10.82K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A(z) Identified Flying Objects jelenlegi piaci plafonja $ 10.82K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) IFO keringésben lévő tokenszáma 1.00B, és a teljes tokenszám 1000000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 10.82K.

Identified Flying Objects (IFO) árelőzmények USD

A(z) Identified Flying ObjectsUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) Identified Flying Objects USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ 0.
A(z) Identified Flying Objects USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ 0.
A(z) Identified Flying Objects USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0-0.89%
30 nap$ 0-71.74%
60 nap$ 0--
90 nap$ 0--

Mi a(z) Identified Flying Objects (IFO)

The IFOnetwork introduces a decentralized global network designed to create a single, verified, real-time map of the sky. By leveraging a global network of citizen-scientists, advanced AI analysis, and the immutability of the Ethereum blockchain, IFOnetwork aims to identify, track, and classify all objects in Earth's atmosphere and low orbit. The native ERC20 token, $IFO, is the economic engine of this ecosystem, incentivizing data contribution and fueling the long-term vision of a transparent and monetizable data marketplace. Our mission begins with cataloging the sky and expands to providing critical, verifiable data on a global scale, including the long-term goal of monitoring weapons systems to promote transparency and global security.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Identified Flying Objects (IFO) Erőforrás

Hivatalos webhely

Identified Flying Objects árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Identified Flying Objects (IFO) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Identified Flying Objects (IFO) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Identified Flying Objects rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Identified Flying Objects árelőrejelzését most!

IFO helyi valutákra

Identified Flying Objects (IFO) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Identified Flying Objects (IFO) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) IFO token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Identified Flying Objects (IFO)

Mennyit ér ma a(z) Identified Flying Objects (IFO)?
A(z) élő IFO ár a(z) USD esetében 0 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) IFO ára a(z) USD esetében?
A(z) IFO jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Identified Flying Objects piaci plafonja?
A(z) IFO piaci plafonja $ 10.82K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) IFO keringésben lévő tokenszáma?
A(z) IFO keringésben lévő tokenszáma 1.00B USD.
Mi volt a(z) IFO mindenkori legmagasabb ára?
A(z) IFO mindenkori legmagasabb ára 0 USD.
Mi volt a(z) IFO mindenkori legmagasabb ár?
A(z) IFO mindenkori legalacsonyabb ára 0 USD.
Mekkora a(z) IFO kereskedési volumene?
A(z) IFO élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) IFO ára emelkedni fog idén?
A(z) IFO a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) IFO árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 16:42:46 (UTC+8)

Identified Flying Objects (IFO) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

