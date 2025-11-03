Hypertrics (HYTR) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.00004171 $ 0.00004171 $ 0.00004171 24h alacsony $ 0.0000434 $ 0.0000434 $ 0.0000434 24h magas 24h alacsony $ 0.00004171$ 0.00004171 $ 0.00004171 24h magas $ 0.0000434$ 0.0000434 $ 0.0000434 Minden idők csúcspontja $ 0.00006753$ 0.00006753 $ 0.00006753 Legalacsonyabb ár $ 0.0000299$ 0.0000299 $ 0.0000299 Árváltozás (1H) -0.35% Árváltozás (1D) -2.70% Árváltozás (7D) -11.10% Árváltozás (7D) -11.10%

Hypertrics (HYTR) valós idejű ár: $0.00004203. Az elmúlt 24 órában, a(z)HYTR legalacsonyabb ára $ 0.00004171, legmagasabb ára pedig $ 0.0000434 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) HYTR valaha volt legmagasabb ára $ 0.00006753, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.0000299 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) HYTR változása a következő volt: -0.35% az elmúlt órában, -2.70% az elmúlt 24 órában, és -11.10% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Hypertrics (HYTR) piaci információk

Piaci érték $ 33.44K$ 33.44K $ 33.44K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 33.44K$ 33.44K $ 33.44K Forgalomban lévő készlet 795.56M 795.56M 795.56M Teljes tokenszám 795,564,694.0 795,564,694.0 795,564,694.0

A(z) Hypertrics jelenlegi piaci plafonja $ 33.44K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) HYTR keringésben lévő tokenszáma 795.56M, és a teljes tokenszám 795564694.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 33.44K.