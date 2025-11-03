TőzsdeDEX+
A(z) élő Hypertrics ár ma 0.00004203 USD. Kövesd nyomon a(z) HYTR USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) HYTR ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.A(z) élő Hypertrics ár ma 0.00004203 USD. Kövesd nyomon a(z) HYTR USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) HYTR ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: HYTR

HYTR árinformációk

Mi a(z) HYTR

HYTR hivatalos webhely

HYTR tokenomikai adatai

HYTR árelőrejelzés

Hypertrics Logó

Hypertrics Ár (HYTR)

Nem listázott

1 HYTR-USD élő ár:

--
----
-2.70%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be.
USD
Hypertrics (HYTR) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 16:42:00 (UTC+8)

Hypertrics (HYTR) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.00004171
$ 0.00004171$ 0.00004171
24h alacsony
$ 0.0000434
$ 0.0000434$ 0.0000434
24h magas

$ 0.00004171
$ 0.00004171$ 0.00004171

$ 0.0000434
$ 0.0000434$ 0.0000434

$ 0.00006753
$ 0.00006753$ 0.00006753

$ 0.0000299
$ 0.0000299$ 0.0000299

-0.35%

-2.70%

-11.10%

-11.10%

Hypertrics (HYTR) valós idejű ár: $0.00004203. Az elmúlt 24 órában, a(z)HYTR legalacsonyabb ára $ 0.00004171, legmagasabb ára pedig $ 0.0000434 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) HYTR valaha volt legmagasabb ára $ 0.00006753, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.0000299 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) HYTR változása a következő volt: -0.35% az elmúlt órában, -2.70% az elmúlt 24 órában, és -11.10% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Hypertrics (HYTR) piaci információk

$ 33.44K
$ 33.44K$ 33.44K

--
----

$ 33.44K
$ 33.44K$ 33.44K

795.56M
795.56M 795.56M

795,564,694.0
795,564,694.0 795,564,694.0

A(z) Hypertrics jelenlegi piaci plafonja $ 33.44K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) HYTR keringésben lévő tokenszáma 795.56M, és a teljes tokenszám 795564694.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 33.44K.

Hypertrics (HYTR) árelőzmények USD

A(z) HypertricsUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) Hypertrics USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ +0.0000017066.
A(z) Hypertrics USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ 0.
A(z) Hypertrics USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0-2.70%
30 nap$ +0.0000017066+4.06%
60 nap$ 0--
90 nap$ 0--

Mi a(z) Hypertrics (HYTR)

Hypertrics (HYTR) is a meme token on HyperEVM that combines internet culture with deflationary mechanics. Token burns are carried out manually through campaigns that are organized and publicly announced. The project emphasizes community engagement, transparency of actions, and a unique narrative built around the rebellious robot — a symbol of the ongoing reduction of supply while flying to the moon.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Hypertrics (HYTR) Erőforrás

Hivatalos webhely

Hypertrics árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Hypertrics (HYTR) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Hypertrics (HYTR) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Hypertrics rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Hypertrics árelőrejelzését most!

HYTR helyi valutákra

Hypertrics (HYTR) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Hypertrics (HYTR) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) HYTR token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Hypertrics (HYTR)

Mennyit ér ma a(z) Hypertrics (HYTR)?
A(z) élő HYTR ár a(z) USD esetében 0.00004203 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) HYTR ára a(z) USD esetében?
A(z) HYTR jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.00004203. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Hypertrics piaci plafonja?
A(z) HYTR piaci plafonja $ 33.44K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) HYTR keringésben lévő tokenszáma?
A(z) HYTR keringésben lévő tokenszáma 795.56M USD.
Mi volt a(z) HYTR mindenkori legmagasabb ára?
A(z) HYTR mindenkori legmagasabb ára 0.00006753 USD.
Mi volt a(z) HYTR mindenkori legmagasabb ár?
A(z) HYTR mindenkori legalacsonyabb ára 0.0000299 USD.
Mekkora a(z) HYTR kereskedési volumene?
A(z) HYTR élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) HYTR ára emelkedni fog idén?
A(z) HYTR a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) HYTR árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 16:42:00 (UTC+8)

Hypertrics (HYTR) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

