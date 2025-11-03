HyperStrategy (HSTR) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.075337 24h alacsony $ 0.082214 24h magas Minden idők csúcspontja $ 2.48 Legalacsonyabb ár $ 0.064372 Árváltozás (1H) -0.06% Árváltozás (1D) -8.22% Árváltozás (7D) -14.53%

HyperStrategy (HSTR) valós idejű ár: $0.07533. Az elmúlt 24 órában, a(z)HSTR legalacsonyabb ára $ 0.075337, legmagasabb ára pedig $ 0.082214 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) HSTR valaha volt legmagasabb ára $ 2.48, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.064372 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) HSTR változása a következő volt: -0.06% az elmúlt órában, -8.22% az elmúlt 24 órában, és -14.53% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

HyperStrategy (HSTR) piaci információk

Piaci érték $ 75.33K Volumen (24H) -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 75.33K Forgalomban lévő készlet 1.00M Teljes tokenszám 1,000,000.0

A(z) HyperStrategy jelenlegi piaci plafonja $ 75.33K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) HSTR keringésben lévő tokenszáma 1.00M, és a teljes tokenszám 1000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 75.33K.