Hydrex (HYDX) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.450739 $ 0.450739 $ 0.450739 24h alacsony $ 0.520856 $ 0.520856 $ 0.520856 24h magas 24h alacsony $ 0.450739$ 0.450739 $ 0.450739 24h magas $ 0.520856$ 0.520856 $ 0.520856 Minden idők csúcspontja $ 1.2$ 1.2 $ 1.2 Legalacsonyabb ár $ 0.127003$ 0.127003 $ 0.127003 Árváltozás (1H) -2.00% Árváltozás (1D) -14.24% Árváltozás (7D) +31.32% Árváltozás (7D) +31.32%

Hydrex (HYDX) valós idejű ár: $0.445909. Az elmúlt 24 órában, a(z)HYDX legalacsonyabb ára $ 0.450739, legmagasabb ára pedig $ 0.520856 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) HYDX valaha volt legmagasabb ára $ 1.2, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.127003 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) HYDX változása a következő volt: -2.00% az elmúlt órában, -14.24% az elmúlt 24 órában, és +31.32% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Hydrex (HYDX) piaci információk

Piaci érték $ 10.20M$ 10.20M $ 10.20M Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 18.02M$ 18.02M $ 18.02M Forgalomban lévő készlet 22.64M 22.64M 22.64M Teljes tokenszám 39,968,856.8924815 39,968,856.8924815 39,968,856.8924815

A(z) Hydrex jelenlegi piaci plafonja $ 10.20M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) HYDX keringésben lévő tokenszáma 22.64M, és a teljes tokenszám 39968856.8924815. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 18.02M.