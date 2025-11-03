TőzsdeDEX+
A(z) élő Hydrex ár ma 0.445909 USD. Kövesd nyomon a(z) HYDX USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) HYDX ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

Hydrex Ár (HYDX)

Nem listázott

1 HYDX-USD élő ár:

$0.445606
-14.10%1D
-14.10%1D
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
Utolsó frissítés: 2025-11-03 11:35:31 (UTC+8)

Hydrex (HYDX) árinformáció (USD)

Hydrex (HYDX) valós idejű ár: $0.445909. Az elmúlt 24 órában, a(z)HYDX legalacsonyabb ára $ 0.450739, legmagasabb ára pedig $ 0.520856 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) HYDX valaha volt legmagasabb ára $ 1.2, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.127003 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) HYDX változása a következő volt: -2.00% az elmúlt órában, -14.24% az elmúlt 24 órában, és +31.32% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Hydrex (HYDX) piaci információk

A(z) Hydrex jelenlegi piaci plafonja $ 10.20M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) HYDX keringésben lévő tokenszáma 22.64M, és a teljes tokenszám 39968856.8924815. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 18.02M.

Hydrex (HYDX) árelőzmények USD

A(z) HydrexUSD mai árváltozása a következő volt: $ -0.0740739691390256.
A(z) Hydrex USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ -0.0347983370.
A(z) Hydrex USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ 0.
A(z) Hydrex USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ -0.0740739691390256-14.24%
30 nap$ -0.0347983370-7.80%
60 nap$ 0--
90 nap$ 0--

Mi a(z) Hydrex (HYDX)

Hydrex is the MetaDEX & Liquidity Infrastructure purpose-built for Base. By combining automated strategies, liquid-backed tokenomics, and Base's powerful distribution channels, Hydrex removes the barriers to yield. It's designed as a coordination system where weekly community governance directs HYDX emissions & protocol revenue. Value flows to where liquidity and volume are most productive, based on protocol alignment.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Hydrex (HYDX) Erőforrás

Hydrex árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Hydrex (HYDX) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Hydrex (HYDX) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Hydrex rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Hydrex árelőrejelzését most!

HYDX helyi valutákra

Hydrex (HYDX) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Hydrex (HYDX) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) HYDX token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Hydrex (HYDX)

Mennyit ér ma a(z) Hydrex (HYDX)?
A(z) élő HYDX ár a(z) USD esetében 0.445909 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) HYDX ára a(z) USD esetében?
A(z) HYDX jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.445909. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Hydrex piaci plafonja?
A(z) HYDX piaci plafonja $ 10.20M USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) HYDX keringésben lévő tokenszáma?
A(z) HYDX keringésben lévő tokenszáma 22.64M USD.
Mi volt a(z) HYDX mindenkori legmagasabb ára?
A(z) HYDX mindenkori legmagasabb ára 1.2 USD.
Mi volt a(z) HYDX mindenkori legmagasabb ár?
A(z) HYDX mindenkori legalacsonyabb ára 0.127003 USD.
Mekkora a(z) HYDX kereskedési volumene?
A(z) HYDX élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) HYDX ára emelkedni fog idén?
A(z) HYDX a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) HYDX árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Hydrex (HYDX) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

