A(z) élő GRIND ár ma 0 USD. Kövesd nyomon a(z) GRIND USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) GRIND ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: GRIND

GRIND árinformációk

Mi a(z) GRIND

GRIND hivatalos webhely

GRIND tokenomikai adatai

GRIND árelőrejelzés

GRIND Logó

GRIND Ár (GRIND)

Nem listázott

1 GRIND-USD élő ár:

--
----
-2.60%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
GRIND (GRIND) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 11:29:52 (UTC+8)

GRIND (GRIND) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0
$ 0$ 0
24h alacsony
$ 0
$ 0$ 0
24h magas

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-2.08%

-2.62%

-11.72%

-11.72%

GRIND (GRIND) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)GRIND legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) GRIND valaha volt legmagasabb ára $ 0, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) GRIND változása a következő volt: -2.08% az elmúlt órában, -2.62% az elmúlt 24 órában, és -11.72% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

GRIND (GRIND) piaci információk

$ 1.07M
$ 1.07M$ 1.07M

--
----

$ 1.07M
$ 1.07M$ 1.07M

77.78B
77.78B 77.78B

77,777,777,777.0
77,777,777,777.0 77,777,777,777.0

A(z) GRIND jelenlegi piaci plafonja $ 1.07M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) GRIND keringésben lévő tokenszáma 77.78B, és a teljes tokenszám 77777777777.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 1.07M.

GRIND (GRIND) árelőzmények USD

A(z) GRINDUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) GRIND USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ 0.
A(z) GRIND USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ 0.
A(z) GRIND USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0-2.62%
30 nap$ 0-49.12%
60 nap$ 0-69.92%
90 nap$ 0--

Mi a(z) GRIND (GRIND)

$GRIND is the memecoin for everyone who’s ever hustled for someone else’s win. Built on AbstractChain with a clean, community-first launch, it skips the VC games and goes straight to the people, especially holders of top NFT communities. Oh, and it’s all repped by a wheel-spinning hamster.

Through strategic alliances with over 20 NFT communities and dynamic events such as hackathons, $GRIND transforms internet culture and meme power into real-world momentum. It’s not just a token—it’s a self-sustaining attention engine, built to ignite rapid engagement and maintain lasting relevance in the crypto space.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

GRIND (GRIND) Erőforrás

Hivatalos webhely

GRIND árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) GRIND (GRIND) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) GRIND (GRIND) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) GRIND rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) GRIND árelőrejelzését most!

GRIND helyi valutákra

GRIND (GRIND) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) GRIND (GRIND) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) GRIND token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: GRIND (GRIND)

Mennyit ér ma a(z) GRIND (GRIND)?
A(z) élő GRIND ár a(z) USD esetében 0 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) GRIND ára a(z) USD esetében?
A(z) GRIND jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) GRIND piaci plafonja?
A(z) GRIND piaci plafonja $ 1.07M USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) GRIND keringésben lévő tokenszáma?
A(z) GRIND keringésben lévő tokenszáma 77.78B USD.
Mi volt a(z) GRIND mindenkori legmagasabb ára?
A(z) GRIND mindenkori legmagasabb ára 0 USD.
Mi volt a(z) GRIND mindenkori legmagasabb ár?
A(z) GRIND mindenkori legalacsonyabb ára 0 USD.
Mekkora a(z) GRIND kereskedési volumene?
A(z) GRIND élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) GRIND ára emelkedni fog idén?
A(z) GRIND a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) GRIND árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 11:29:52 (UTC+8)

GRIND (GRIND) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

