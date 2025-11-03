GOTM (GOTM) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.00234914 $ 0.00234914 $ 0.00234914 24h alacsony $ 0.00243081 $ 0.00243081 $ 0.00243081 24h magas 24h alacsony $ 0.00234914$ 0.00234914 $ 0.00234914 24h magas $ 0.00243081$ 0.00243081 $ 0.00243081 Minden idők csúcspontja $ 0.00423586$ 0.00423586 $ 0.00423586 Legalacsonyabb ár $ 0.00234703$ 0.00234703 $ 0.00234703 Árváltozás (1H) -0.63% Árváltozás (1D) -1.05% Árváltozás (7D) -12.12% Árváltozás (7D) -12.12%

GOTM (GOTM) valós idejű ár: $0.00236467. Az elmúlt 24 órában, a(z)GOTM legalacsonyabb ára $ 0.00234914, legmagasabb ára pedig $ 0.00243081 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) GOTM valaha volt legmagasabb ára $ 0.00423586, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00234703 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) GOTM változása a következő volt: -0.63% az elmúlt órában, -1.05% az elmúlt 24 órában, és -12.12% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

GOTM (GOTM) piaci információk

Piaci érték $ 410.37K$ 410.37K $ 410.37K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 2.35M$ 2.35M $ 2.35M Forgalomban lévő készlet 173.54M 173.54M 173.54M Teljes tokenszám 992,884,616.5225601 992,884,616.5225601 992,884,616.5225601

A(z) GOTM jelenlegi piaci plafonja $ 410.37K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) GOTM keringésben lévő tokenszáma 173.54M, és a teljes tokenszám 992884616.5225601. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 2.35M.