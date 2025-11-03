goodcryptoX (GOOD) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.068504 24h alacsony $ 0.07023 24h magas Minden idők csúcspontja $ 0.186012 Legalacsonyabb ár $ 0.059693 Árváltozás (1H) +0.01% Árváltozás (1D) -2.29% Árváltozás (7D) -7.84%

goodcryptoX (GOOD) valós idejű ár: $0.068523. Az elmúlt 24 órában, a(z)GOOD legalacsonyabb ára $ 0.068504, legmagasabb ára pedig $ 0.07023 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) GOOD valaha volt legmagasabb ára $ 0.186012, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.059693 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) GOOD változása a következő volt: +0.01% az elmúlt órában, -2.29% az elmúlt 24 órában, és -7.84% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

goodcryptoX (GOOD) piaci információk

Piaci érték $ 1.45M Volumen (24H) -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 68.52M Forgalomban lévő készlet 21.20M Teljes tokenszám 999,939,367.1675584

A(z) goodcryptoX jelenlegi piaci plafonja $ 1.45M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) GOOD keringésben lévő tokenszáma 21.20M, és a teljes tokenszám 999939367.1675584. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 68.52M.