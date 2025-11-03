Gomble (GM) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.01161026 24h alacsony $ 0.01182934 24h magas Minden idők csúcspontja $ 0.06274 Legalacsonyabb ár $ 0.00848022 Árváltozás (1H) -0.54% Árváltozás (1D) +0.94% Árváltozás (7D) +13.62%

Gomble (GM) valós idejű ár: $0.0117516. Az elmúlt 24 órában, a(z)GM legalacsonyabb ára $ 0.01161026, legmagasabb ára pedig $ 0.01182934 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) GM valaha volt legmagasabb ára $ 0.06274, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00848022 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) GM változása a következő volt: -0.54% az elmúlt órában, +0.94% az elmúlt 24 órában, és +13.62% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Gomble (GM) piaci információk

Piaci érték $ 3.24M Volumen (24H) -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 11.75M Forgalomban lévő készlet 276.03M Teljes tokenszám 1,000,000,000.0

A(z) Gomble jelenlegi piaci plafonja $ 3.24M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) GM keringésben lévő tokenszáma 276.03M, és a teljes tokenszám 1000000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 11.75M.