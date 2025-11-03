TőzsdeDEX+
A(z) élő FUST Token ár ma 0 USD. Kövesd nyomon a(z) FUST USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) FUST ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.A(z) élő FUST Token ár ma 0 USD. Kövesd nyomon a(z) FUST USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) FUST ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: FUST

FUST árinformációk

Mi a(z) FUST

FUST fehér könyv

FUST hivatalos webhely

FUST tokenomikai adatai

FUST árelőrejelzés

FUST Token Ár (FUST)

1 FUST-USD élő ár:

--
----
-5.20%1D
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be.
FUST Token (FUST) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 11:23:02 (UTC+8)

FUST Token (FUST) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0
$ 0$ 0
24h alacsony
$ 0
$ 0$ 0
24h magas

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.48%

-4.69%

-11.07%

-11.07%

FUST Token (FUST) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)FUST legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) FUST valaha volt legmagasabb ára $ 0, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) FUST változása a következő volt: -0.48% az elmúlt órában, -4.69% az elmúlt 24 órában, és -11.07% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

FUST Token (FUST) piaci információk

$ 2.78M
$ 2.78M$ 2.78M

--
----

$ 2.78M
$ 2.78M$ 2.78M

33.00B
33.00B 33.00B

33,000,000,000.0
33,000,000,000.0 33,000,000,000.0

A(z) FUST Token jelenlegi piaci plafonja $ 2.78M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) FUST keringésben lévő tokenszáma 33.00B, és a teljes tokenszám 33000000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 2.78M.

FUST Token (FUST) árelőzmények USD

A(z) FUST TokenUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) FUST Token USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ 0.
A(z) FUST Token USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ 0.
A(z) FUST Token USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0-4.69%
30 nap$ 0-34.80%
60 nap$ 0-39.55%
90 nap$ 0--

Mi a(z) FUST Token (FUST)

FUST (Fusion token) is the companion token of FUSD - with tokenomics which mirror those of a typical cryptocurrency. FUST can be placed in the FUST Fusion Miner and used to mine free FUSD. FUST has tokenomics which mirror those of a typical cryptocurrency, and allows those Degens who buy into the FUSD philosophy - but who also enjoy the thrill of chasing fast green candles - to make their play within the structure of the FUSD ecosystem and benefit from the best of both worlds; the possibility of a fast ride upwards whilst earning a passive income paid in our appreciating stable token courtesy of their FUST bag.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

FUST Token (FUST) Erőforrás

Fehér könyv
Hivatalos webhely

FUST Token árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) FUST Token (FUST) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) FUST Token (FUST) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) FUST Token rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) FUST Token árelőrejelzését most!

FUST helyi valutákra

FUST Token (FUST) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) FUST Token (FUST) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) FUST token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: FUST Token (FUST)

Mennyit ér ma a(z) FUST Token (FUST)?
A(z) élő FUST ár a(z) USD esetében 0 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) FUST ára a(z) USD esetében?
A(z) FUST jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) FUST Token piaci plafonja?
A(z) FUST piaci plafonja $ 2.78M USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) FUST keringésben lévő tokenszáma?
A(z) FUST keringésben lévő tokenszáma 33.00B USD.
Mi volt a(z) FUST mindenkori legmagasabb ára?
A(z) FUST mindenkori legmagasabb ára 0 USD.
Mi volt a(z) FUST mindenkori legmagasabb ár?
A(z) FUST mindenkori legalacsonyabb ára 0 USD.
Mekkora a(z) FUST kereskedési volumene?
A(z) FUST élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) FUST ára emelkedni fog idén?
A(z) FUST a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) FUST árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 11:23:02 (UTC+8)

FUST Token (FUST) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

