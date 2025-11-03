FUST Token (FUST) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0 $ 0 $ 0 24h alacsony $ 0 $ 0 $ 0 24h magas 24h alacsony $ 0$ 0 $ 0 24h magas $ 0$ 0 $ 0 Minden idők csúcspontja $ 0$ 0 $ 0 Legalacsonyabb ár $ 0$ 0 $ 0 Árváltozás (1H) -0.48% Árváltozás (1D) -4.69% Árváltozás (7D) -11.07% Árváltozás (7D) -11.07%

FUST Token (FUST) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)FUST legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) FUST valaha volt legmagasabb ára $ 0, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) FUST változása a következő volt: -0.48% az elmúlt órában, -4.69% az elmúlt 24 órában, és -11.07% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

FUST Token (FUST) piaci információk

Piaci érték $ 2.78M$ 2.78M $ 2.78M Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 2.78M$ 2.78M $ 2.78M Forgalomban lévő készlet 33.00B 33.00B 33.00B Teljes tokenszám 33,000,000,000.0 33,000,000,000.0 33,000,000,000.0

A(z) FUST Token jelenlegi piaci plafonja $ 2.78M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) FUST keringésben lévő tokenszáma 33.00B, és a teljes tokenszám 33000000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 2.78M.