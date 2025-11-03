Funless (FUNLESS) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.00031856 24h alacsony $ 0.00033179 24h magas 24h alacsony $ 0.00031856 24h magas $ 0.00033179 Minden idők csúcspontja $ 0.00054808 Legalacsonyabb ár $ 0.00028461 Árváltozás (1H) -2.39% Árváltozás (1D) -2.60% Árváltozás (7D) -14.79%

Funless (FUNLESS) valós idejű ár: $0.0003167. Az elmúlt 24 órában, a(z)FUNLESS legalacsonyabb ára $ 0.00031856, legmagasabb ára pedig $ 0.00033179 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) FUNLESS valaha volt legmagasabb ára $ 0.00054808, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00028461 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) FUNLESS változása a következő volt: -2.39% az elmúlt órában, -2.60% az elmúlt 24 órában, és -14.79% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Funless (FUNLESS) piaci információk

Piaci érték $ 159.28K Volumen (24H) -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 159.28K Forgalomban lévő készlet 500.00M Teljes tokenszám 499,998,184.095437

A(z) Funless jelenlegi piaci plafonja $ 159.28K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) FUNLESS keringésben lévő tokenszáma 500.00M, és a teljes tokenszám 499998184.095437. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 159.28K.