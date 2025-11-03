FTMTOKEN (FTMX) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.060384 $ 0.060384 $ 0.060384 24h alacsony $ 0.062425 $ 0.062425 $ 0.062425 24h magas 24h alacsony $ 0.060384$ 0.060384 $ 0.060384 24h magas $ 0.062425$ 0.062425 $ 0.062425 Minden idők csúcspontja $ 0.137551$ 0.137551 $ 0.137551 Legalacsonyabb ár $ 0.01575309$ 0.01575309 $ 0.01575309 Árváltozás (1H) -1.68% Árváltozás (1D) -0.89% Árváltozás (7D) -2.08% Árváltozás (7D) -2.08%

FTMTOKEN (FTMX) valós idejű ár: $0.060504. Az elmúlt 24 órában, a(z)FTMX legalacsonyabb ára $ 0.060384, legmagasabb ára pedig $ 0.062425 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) FTMX valaha volt legmagasabb ára $ 0.137551, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.01575309 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) FTMX változása a következő volt: -1.68% az elmúlt órában, -0.89% az elmúlt 24 órában, és -2.08% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

FTMTOKEN (FTMX) piaci információk

Piaci érték $ 15.12M$ 15.12M $ 15.12M Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 39.32M$ 39.32M $ 39.32M Forgalomban lévő készlet 250.00M 250.00M 250.00M Teljes tokenszám 650,000,000.0 650,000,000.0 650,000,000.0

A(z) FTMTOKEN jelenlegi piaci plafonja $ 15.12M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) FTMX keringésben lévő tokenszáma 250.00M, és a teljes tokenszám 650000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 39.32M.