Blue Chip Blitz
A(z) élő FTMTOKEN ár ma 0.060504 USD. Kövesd nyomon a(z) FTMX USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) FTMX ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: FTMX

FTMX árinformációk

Mi a(z) FTMX

FTMX fehér könyv

FTMX hivatalos webhely

FTMX tokenomikai adatai

FTMX árelőrejelzés

Bevételszerzés

Airdrop+

Hírek

Blog

Tanulás

FTMTOKEN Logó

FTMTOKEN Ár (FTMX)

Nem listázott

1 FTMX-USD élő ár:

$0.060504
$0.060504
-0.80%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
FTMTOKEN (FTMX) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 11:22:17 (UTC+8)

FTMTOKEN (FTMX) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.060384
$ 0.060384
24h alacsony
$ 0.062425
$ 0.062425
24h magas

$ 0.060384
$ 0.060384

$ 0.062425
$ 0.062425

$ 0.137551
$ 0.137551

$ 0.01575309
$ 0.01575309

-1.68%

-0.89%

-2.08%

-2.08%

FTMTOKEN (FTMX) valós idejű ár: $0.060504. Az elmúlt 24 órában, a(z)FTMX legalacsonyabb ára $ 0.060384, legmagasabb ára pedig $ 0.062425 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) FTMX valaha volt legmagasabb ára $ 0.137551, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.01575309 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) FTMX változása a következő volt: -1.68% az elmúlt órában, -0.89% az elmúlt 24 órában, és -2.08% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

FTMTOKEN (FTMX) piaci információk

$ 15.12M
$ 15.12M

--
--

$ 39.32M
$ 39.32M

250.00M
250.00M

650,000,000.0
650,000,000.0

A(z) FTMTOKEN jelenlegi piaci plafonja $ 15.12M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) FTMX keringésben lévő tokenszáma 250.00M, és a teljes tokenszám 650000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 39.32M.

FTMTOKEN (FTMX) árelőzmények USD

A(z) FTMTOKENUSD mai árváltozása a következő volt: $ -0.00054836001825856.
A(z) FTMTOKEN USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ -0.0166438275.
A(z) FTMTOKEN USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ 0.
A(z) FTMTOKEN USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ -0.00054836001825856-0.89%
30 nap$ -0.0166438275-27.50%
60 nap$ 0--
90 nap$ 0--

Mi a(z) FTMTOKEN (FTMX)

FTMX is a Layer 2 blockchain built on Ethereum that uses the FTMX token as its native gas and governance asset. The network is designed to support decentralized applications with a focus on social media, creator monetization, and digital ownership. The FTMX token is used to pay transaction fees, participate in staking, vote on governance proposals, and enable direct on-chain payments between users and creators.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

FTMTOKEN (FTMX) Erőforrás

Fehér könyv
Hivatalos webhely

FTMTOKEN árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) FTMTOKEN (FTMX) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) FTMTOKEN (FTMX) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) FTMTOKEN rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) FTMTOKEN árelőrejelzését most!

FTMX helyi valutákra

FTMTOKEN (FTMX) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) FTMTOKEN (FTMX) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) FTMX token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: FTMTOKEN (FTMX)

Mennyit ér ma a(z) FTMTOKEN (FTMX)?
A(z) élő FTMX ár a(z) USD esetében 0.060504 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) FTMX ára a(z) USD esetében?
A(z) FTMX jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.060504. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) FTMTOKEN piaci plafonja?
A(z) FTMX piaci plafonja $ 15.12M USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) FTMX keringésben lévő tokenszáma?
A(z) FTMX keringésben lévő tokenszáma 250.00M USD.
Mi volt a(z) FTMX mindenkori legmagasabb ára?
A(z) FTMX mindenkori legmagasabb ára 0.137551 USD.
Mi volt a(z) FTMX mindenkori legmagasabb ár?
A(z) FTMX mindenkori legalacsonyabb ára 0.01575309 USD.
Mekkora a(z) FTMX kereskedési volumene?
A(z) FTMX élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) FTMX ára emelkedni fog idén?
A(z) FTMX a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) FTMX árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 11:22:17 (UTC+8)

FTMTOKEN (FTMX) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

