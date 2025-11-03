Foundry (FDRY) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.00088576 $ 0.00088576 $ 0.00088576 24h alacsony $ 0.00098203 $ 0.00098203 $ 0.00098203 24h magas 24h alacsony $ 0.00088576$ 0.00088576 $ 0.00088576 24h magas $ 0.00098203$ 0.00098203 $ 0.00098203 Minden idők csúcspontja $ 0.00188783$ 0.00188783 $ 0.00188783 Legalacsonyabb ár $ 0.00022664$ 0.00022664 $ 0.00022664 Árváltozás (1H) -1.98% Árváltozás (1D) -8.29% Árváltozás (7D) -28.28% Árváltozás (7D) -28.28%

Foundry (FDRY) valós idejű ár: $0.00088647. Az elmúlt 24 órában, a(z)FDRY legalacsonyabb ára $ 0.00088576, legmagasabb ára pedig $ 0.00098203 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) FDRY valaha volt legmagasabb ára $ 0.00188783, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00022664 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) FDRY változása a következő volt: -1.98% az elmúlt órában, -8.29% az elmúlt 24 órában, és -28.28% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Foundry (FDRY) piaci információk

Piaci érték $ 896.10K$ 896.10K $ 896.10K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 896.10K$ 896.10K $ 896.10K Forgalomban lévő készlet 999.98M 999.98M 999.98M Teljes tokenszám 999,983,312.9651494 999,983,312.9651494 999,983,312.9651494

A(z) Foundry jelenlegi piaci plafonja $ 896.10K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) FDRY keringésben lévő tokenszáma 999.98M, és a teljes tokenszám 999983312.9651494. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 896.10K.