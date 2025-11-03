TőzsdeDEX+
A(z) élő Foundry ár ma 0.00088647 USD. Kövesd nyomon a(z) FDRY USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) FDRY ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

Foundry Ár (FDRY)

1 FDRY-USD élő ár:

$0.00088654
$0.00088654$0.00088654
-8.20%1D
Foundry (FDRY) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 11:21:26 (UTC+8)

Foundry (FDRY) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.00088576
$ 0.00088576$ 0.00088576
24h alacsony
$ 0.00098203
$ 0.00098203$ 0.00098203
24h magas

$ 0.00088576
$ 0.00088576$ 0.00088576

$ 0.00098203
$ 0.00098203$ 0.00098203

$ 0.00188783
$ 0.00188783$ 0.00188783

$ 0.00022664
$ 0.00022664$ 0.00022664

-1.98%

-8.29%

-28.28%

-28.28%

Foundry (FDRY) valós idejű ár: $0.00088647. Az elmúlt 24 órában, a(z)FDRY legalacsonyabb ára $ 0.00088576, legmagasabb ára pedig $ 0.00098203 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) FDRY valaha volt legmagasabb ára $ 0.00188783, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00022664 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) FDRY változása a következő volt: -1.98% az elmúlt órában, -8.29% az elmúlt 24 órában, és -28.28% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Foundry (FDRY) piaci információk

$ 896.10K
$ 896.10K$ 896.10K

--
----

$ 896.10K
$ 896.10K$ 896.10K

999.98M
999.98M 999.98M

999,983,312.9651494
999,983,312.9651494 999,983,312.9651494

A(z) Foundry jelenlegi piaci plafonja $ 896.10K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) FDRY keringésben lévő tokenszáma 999.98M, és a teljes tokenszám 999983312.9651494. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 896.10K.

Foundry (FDRY) árelőzmények USD

A(z) FoundryUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) Foundry USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ -0.0002274238.
A(z) Foundry USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ +0.0010918442.
A(z) Foundry USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0-8.29%
30 nap$ -0.0002274238-25.65%
60 nap$ +0.0010918442+123.17%
90 nap$ 0--

Mi a(z) Foundry (FDRY)

GetFoundry is a specialized AI agent foundry that builds domain-expert agents capable of performing actual business tasks, starting with professional video marketing. Unlike generic AI tools that try to do everything poorly, GetFoundry creates agents that excel at specific functions - beginning with GetVideos.app, which solved character consistency in AI video generation using Veo 3 technology. The project aims to replace expensive human specialists with AI agents that can generate professional-grade marketing videos in hours rather than weeks, at a fraction of traditional agency costs. The foundry approach means each new agent will serve different business functions while maintaining the high specialization standard proven by the video marketing agent.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Foundry árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Foundry (FDRY) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Foundry (FDRY) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Foundry rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Foundry árelőrejelzését most!

FDRY helyi valutákra

Foundry (FDRY) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Foundry (FDRY) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) FDRY token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Foundry (FDRY)

Mennyit ér ma a(z) Foundry (FDRY)?
A(z) élő FDRY ár a(z) USD esetében 0.00088647 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) FDRY ára a(z) USD esetében?
A(z) FDRY jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.00088647. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Foundry piaci plafonja?
A(z) FDRY piaci plafonja $ 896.10K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) FDRY keringésben lévő tokenszáma?
A(z) FDRY keringésben lévő tokenszáma 999.98M USD.
Mi volt a(z) FDRY mindenkori legmagasabb ára?
A(z) FDRY mindenkori legmagasabb ára 0.00188783 USD.
Mi volt a(z) FDRY mindenkori legmagasabb ár?
A(z) FDRY mindenkori legalacsonyabb ára 0.00022664 USD.
Mekkora a(z) FDRY kereskedési volumene?
A(z) FDRY élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) FDRY ára emelkedni fog idén?
A(z) FDRY a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) FDRY árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Foundry (FDRY) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért.

