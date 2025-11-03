END (END) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.00695457 $ 0.00695457 $ 0.00695457 24h alacsony $ 0.00735945 $ 0.00735945 $ 0.00735945 24h magas 24h alacsony $ 0.00695457$ 0.00695457 $ 0.00695457 24h magas $ 0.00735945$ 0.00735945 $ 0.00735945 Minden idők csúcspontja $ 0.087624$ 0.087624 $ 0.087624 Legalacsonyabb ár $ 0.00383942$ 0.00383942 $ 0.00383942 Árváltozás (1H) -1.09% Árváltozás (1D) -3.31% Árváltozás (7D) -19.73% Árváltozás (7D) -19.73%

END (END) valós idejű ár: $0.00695572. Az elmúlt 24 órában, a(z)END legalacsonyabb ára $ 0.00695457, legmagasabb ára pedig $ 0.00735945 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) END valaha volt legmagasabb ára $ 0.087624, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00383942 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) END változása a következő volt: -1.09% az elmúlt órában, -3.31% az elmúlt 24 órában, és -19.73% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

END (END) piaci információk

Piaci érték $ 842.86K$ 842.86K $ 842.86K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 3.49M$ 3.49M $ 3.49M Forgalomban lévő készlet 120.81M 120.81M 120.81M Teljes tokenszám 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

A(z) END jelenlegi piaci plafonja $ 842.86K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) END keringésben lévő tokenszáma 120.81M, és a teljes tokenszám 500000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 3.49M.