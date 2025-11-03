TőzsdeDEX+
A(z) élő DROP ár ma 5.65 USD. Kövesd nyomon a(z) DROP USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) DROP ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: DROP

DROP árinformációk

Mi a(z) DROP

DROP hivatalos webhely

DROP tokenomikai adatai

DROP árelőrejelzés

DROP Ár (DROP)

1 DROP-USD élő ár:

$5.65
$5.65
0.00%1D
mexc
USD
DROP (DROP) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 11:13:01 (UTC+8)

DROP (DROP) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0
$ 0
24h alacsony
$ 0
$ 0
24h magas

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

$ 19.91
$ 19.91

$ 1.73
$ 1.73

-12.53%

-12.53%

DROP (DROP) valós idejű ár: $5.65. Az elmúlt 24 órában, a(z)DROP legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) DROP valaha volt legmagasabb ára $ 19.91, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 1.73 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) DROP változása a következő volt: -- az elmúlt órában, -- az elmúlt 24 órában, és -12.53% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

DROP (DROP) piaci információk

$ 5.59M
$ 5.59M

$ 5.59M
$ 5.59M

989.17K
989.17K

989,171.005436
989,171.005436

A(z) DROP jelenlegi piaci plafonja $ 5.59M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) DROP keringésben lévő tokenszáma 989.17K, és a teljes tokenszám 989171.005436. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 5.59M.

DROP (DROP) árelőzmények USD

A(z) DROPUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) DROP USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ +4.3954790850.
A(z) DROP USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ +3.8705703550.
A(z) DROP USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ +0.6570280540648415.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0--
30 nap$ +4.3954790850+77.80%
60 nap$ +3.8705703550+68.51%
90 nap$ +0.6570280540648415+13.16%

Mi a(z) DROP (DROP)

DROP ($DROP) is a meme coin on the XRP Ledger (XRPL) built around the idea that the smallest unit of an XRP, or 0.000001 XRP, is called a “drop”.

DROP isn’t just a token. It’s an identity. A movement. A gateway to everything XRPL has to offer.

With its instantly recognisable character and bold creative vision, DROP leads the charge in showing how fun, community, and onchain experience can coexist. The project puts a spotlight on liquidity pools - not just as a concept, but as a core part of XRPL culture. It’s here to educate, engage, and onboard the next wave of users to the DEX.

Whether it’s through content, collectibles, or its expanding GameFi world - where players earn drop through gameplay - DROP delivers a hands on, real world connection to XRPL. Fast. Cheap. Accessible.

That’s the future $DROP is building.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

DROP (DROP) Erőforrás

Hivatalos webhely

DROP árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) DROP (DROP) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) DROP (DROP) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) DROP rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) DROP árelőrejelzését most!

DROP helyi valutákra

DROP (DROP) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) DROP (DROP) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) DROP token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: DROP (DROP)

Mennyit ér ma a(z) DROP (DROP)?
A(z) élő DROP ár a(z) USD esetében 5.65 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) DROP ára a(z) USD esetében?
A(z) DROP jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 5.65. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) DROP piaci plafonja?
A(z) DROP piaci plafonja $ 5.59M USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) DROP keringésben lévő tokenszáma?
A(z) DROP keringésben lévő tokenszáma 989.17K USD.
Mi volt a(z) DROP mindenkori legmagasabb ára?
A(z) DROP mindenkori legmagasabb ára 19.91 USD.
Mi volt a(z) DROP mindenkori legmagasabb ár?
A(z) DROP mindenkori legalacsonyabb ára 1.73 USD.
Mekkora a(z) DROP kereskedési volumene?
A(z) DROP élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) DROP ára emelkedni fog idén?
A(z) DROP a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) DROP árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 11:13:01 (UTC+8)

DROP (DROP) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

