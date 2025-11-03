DOUBT (DOUBT) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.0051191 $ 0.0051191 $ 0.0051191 24h alacsony $ 0.00553908 $ 0.00553908 $ 0.00553908 24h magas 24h alacsony $ 0.0051191$ 0.0051191 $ 0.0051191 24h magas $ 0.00553908$ 0.00553908 $ 0.00553908 Minden idők csúcspontja $ 0.0090364$ 0.0090364 $ 0.0090364 Legalacsonyabb ár $ 0.00482898$ 0.00482898 $ 0.00482898 Árváltozás (1H) +0.02% Árváltozás (1D) -2.11% Árváltozás (7D) -13.25% Árváltozás (7D) -13.25%

DOUBT (DOUBT) valós idejű ár: $0.00527923. Az elmúlt 24 órában, a(z)DOUBT legalacsonyabb ára $ 0.0051191, legmagasabb ára pedig $ 0.00553908 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) DOUBT valaha volt legmagasabb ára $ 0.0090364, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00482898 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) DOUBT változása a következő volt: +0.02% az elmúlt órában, -2.11% az elmúlt 24 órában, és -13.25% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

DOUBT (DOUBT) piaci információk

Piaci érték $ 5.04M$ 5.04M $ 5.04M Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 5.04M$ 5.04M $ 5.04M Forgalomban lévő készlet 950.00M 950.00M 950.00M Teljes tokenszám 950,000,000.0 950,000,000.0 950,000,000.0

A(z) DOUBT jelenlegi piaci plafonja $ 5.04M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) DOUBT keringésben lévő tokenszáma 950.00M, és a teljes tokenszám 950000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 5.04M.