A(z) élő DOUBT ár ma 0.00527923 USD. Kövesd nyomon a(z) DOUBT USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) DOUBT ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

DOUBT Logó

DOUBT Ár (DOUBT)

Nem listázott

1 DOUBT-USD élő ár:

$0.00527923
$0.00527923
-2.10%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
DOUBT (DOUBT) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 11:12:13 (UTC+8)

DOUBT (DOUBT) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.0051191
$ 0.0051191
24h alacsony
$ 0.00553908
$ 0.00553908
24h magas

$ 0.0051191
$ 0.0051191

$ 0.00553908
$ 0.00553908

$ 0.0090364
$ 0.0090364

$ 0.00482898
$ 0.00482898

+0.02%

-2.11%

-13.25%

-13.25%

DOUBT (DOUBT) valós idejű ár: $0.00527923. Az elmúlt 24 órában, a(z)DOUBT legalacsonyabb ára $ 0.0051191, legmagasabb ára pedig $ 0.00553908 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) DOUBT valaha volt legmagasabb ára $ 0.0090364, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00482898 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) DOUBT változása a következő volt: +0.02% az elmúlt órában, -2.11% az elmúlt 24 órában, és -13.25% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

DOUBT (DOUBT) piaci információk

$ 5.04M
$ 5.04M

--
--

$ 5.04M
$ 5.04M

950.00M
950.00M

950,000,000.0
950,000,000.0

A(z) DOUBT jelenlegi piaci plafonja $ 5.04M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) DOUBT keringésben lévő tokenszáma 950.00M, és a teljes tokenszám 950000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 5.04M.

DOUBT (DOUBT) árelőzmények USD

A(z) DOUBTUSD mai árváltozása a következő volt: $ -0.000114013469208009.
A(z) DOUBT USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ -0.0007272176.
A(z) DOUBT USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ -0.0010642283.
A(z) DOUBT USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ -0.000114013469208009-2.11%
30 nap$ -0.0007272176-13.77%
60 nap$ -0.0010642283-20.15%
90 nap$ 0--

Mi a(z) DOUBT (DOUBT)

DOUBT is a meme cryptocurrency token on the PulseChain blockchain. The classic "X" for Doubt meme is now reimagined and powered by the greenest logo in crypto, the "X" from Incentive token, a reward token given to LP farmers on the PulseChain network.

Launched on February 2, 2025, it has the contract address 0x6ba0876e30CcE2A9AfC4B82D8BD8A8349DF4Ca96

The project includes community activities such as giveaways, meme contests, music videos featuring ecosystem tokens, milestone celebrations and detective themed cases. It is listed on platforms like LibertySwap for cross-chain access and maintains liquidity pools paired with $INC. As of August 2025, it has over 1,300 followers on X and engages in promotional content within the PulseChain network.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

DOUBT (DOUBT) Erőforrás

Hivatalos webhely

DOUBT árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) DOUBT (DOUBT) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) DOUBT (DOUBT) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) DOUBT rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) DOUBT árelőrejelzését most!

DOUBT helyi valutákra

DOUBT (DOUBT) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) DOUBT (DOUBT) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) DOUBT token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: DOUBT (DOUBT)

Mennyit ér ma a(z) DOUBT (DOUBT)?
A(z) élő DOUBT ár a(z) USD esetében 0.00527923 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) DOUBT ára a(z) USD esetében?
A(z) DOUBT jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.00527923. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) DOUBT piaci plafonja?
A(z) DOUBT piaci plafonja $ 5.04M USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) DOUBT keringésben lévő tokenszáma?
A(z) DOUBT keringésben lévő tokenszáma 950.00M USD.
Mi volt a(z) DOUBT mindenkori legmagasabb ára?
A(z) DOUBT mindenkori legmagasabb ára 0.0090364 USD.
Mi volt a(z) DOUBT mindenkori legmagasabb ár?
A(z) DOUBT mindenkori legalacsonyabb ára 0.00482898 USD.
Mekkora a(z) DOUBT kereskedési volumene?
A(z) DOUBT élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) DOUBT ára emelkedni fog idén?
A(z) DOUBT a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) DOUBT árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 11:12:13 (UTC+8)

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

$108,636.91

$3,776.00

$0.02338

$1.0889

$181.44

$108,636.91

$3,776.00

$181.44

$85.71

$2.4472

$0.00000

$0.00000

$0.0369

$0.05716

$0.10018

$0.000000002210

$0.02160

$0.00007626

$0.0000451

$0.000000000494

