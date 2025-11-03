Docker (DOCKERZXBT) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.00414943 $ 0.00414943 $ 0.00414943 24h alacsony $ 0.00528755 $ 0.00528755 $ 0.00528755 24h magas 24h alacsony $ 0.00414943$ 0.00414943 $ 0.00414943 24h magas $ 0.00528755$ 0.00528755 $ 0.00528755 Minden idők csúcspontja $ 0.00981968$ 0.00981968 $ 0.00981968 Legalacsonyabb ár $ 0$ 0 $ 0 Árváltozás (1H) -2.22% Árváltozás (1D) -7.94% Árváltozás (7D) -31.65% Árváltozás (7D) -31.65%

Docker (DOCKERZXBT) valós idejű ár: $0.00416593. Az elmúlt 24 órában, a(z)DOCKERZXBT legalacsonyabb ára $ 0.00414943, legmagasabb ára pedig $ 0.00528755 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) DOCKERZXBT valaha volt legmagasabb ára $ 0.00981968, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) DOCKERZXBT változása a következő volt: -2.22% az elmúlt órában, -7.94% az elmúlt 24 órában, és -31.65% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Docker (DOCKERZXBT) piaci információk

Piaci érték $ 4.05M$ 4.05M $ 4.05M Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 4.17M$ 4.17M $ 4.17M Forgalomban lévő készlet 972.14M 972.14M 972.14M Teljes tokenszám 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A(z) Docker jelenlegi piaci plafonja $ 4.05M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) DOCKERZXBT keringésben lévő tokenszáma 972.14M, és a teljes tokenszám 1000000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 4.17M.