A(z) élő DEW ár ma 0 USD. Kövesd nyomon a(z) DEW USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) DEW ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

DEW (DEW) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 11:09:14 (UTC+8)

DEW (DEW) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0
$ 0$ 0
24h alacsony
$ 0.00105353
$ 0.00105353$ 0.00105353
24h magas

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00105353
$ 0.00105353$ 0.00105353

$ 0.00922376
$ 0.00922376$ 0.00922376

$ 0
$ 0$ 0

+1.14%

-5.94%

-18.50%

-18.50%

DEW (DEW) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)DEW legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0.00105353 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) DEW valaha volt legmagasabb ára $ 0.00922376, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) DEW változása a következő volt: +1.14% az elmúlt órában, -5.94% az elmúlt 24 órában, és -18.50% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

DEW (DEW) piaci információk

$ 875.30K
$ 875.30K$ 875.30K

--
----

$ 972.57K
$ 972.57K$ 972.57K

899.98M
899.98M 899.98M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A(z) DEW jelenlegi piaci plafonja $ 875.30K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) DEW keringésben lévő tokenszáma 899.98M, és a teljes tokenszám 1000000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 972.57K.

DEW (DEW) árelőzmények USD

A(z) DEWUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) DEW USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ 0.
A(z) DEW USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ 0.
A(z) DEW USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0-5.94%
30 nap$ 0+1,223.99%
60 nap$ 0--
90 nap$ 0--

Mi a(z) DEW (DEW)

DEW is the native utility token of the MoonEx ecosystem, designed to empower users and align incentives across trading, governance, and rewards. The token serves as the backbone of MoonEx by enabling governance participation (DewDAO), staking, liquidity incentives, and community rewards. DEW holders gain access to reduced costs, exclusive features, early token listings, and platform decision-making rights. Beyond utility within MoonEx, DEW aims to evolve into a widely adopted digital asset that represents community ownership, governance power, and a stake in the future of decentralized finance.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

DEW (DEW) Erőforrás

DEW árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) DEW (DEW) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) DEW (DEW) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) DEW rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) DEW árelőrejelzését most!

DEW helyi valutákra

DEW (DEW) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) DEW (DEW) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) DEW token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: DEW (DEW)

Mennyit ér ma a(z) DEW (DEW)?
A(z) élő DEW ár a(z) USD esetében 0 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) DEW ára a(z) USD esetében?
A(z) DEW jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) DEW piaci plafonja?
A(z) DEW piaci plafonja $ 875.30K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) DEW keringésben lévő tokenszáma?
A(z) DEW keringésben lévő tokenszáma 899.98M USD.
Mi volt a(z) DEW mindenkori legmagasabb ára?
A(z) DEW mindenkori legmagasabb ára 0.00922376 USD.
Mi volt a(z) DEW mindenkori legmagasabb ár?
A(z) DEW mindenkori legalacsonyabb ára 0 USD.
Mekkora a(z) DEW kereskedési volumene?
A(z) DEW élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) DEW ára emelkedni fog idén?
A(z) DEW a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) DEW árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 11:09:14 (UTC+8)

DEW (DEW) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

