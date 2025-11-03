DEW (DEW) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: 24h alacsony $ 0.00105353 24h magas Minden idők csúcspontja $ 0.00922376 Legalacsonyabb ár $ 0 Árváltozás (1H) +1.14% Árváltozás (1D) -5.94% Árváltozás (7D) -18.50%

DEW (DEW) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)DEW legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0.00105353 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) DEW valaha volt legmagasabb ára $ 0.00922376, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) DEW változása a következő volt: +1.14% az elmúlt órában, -5.94% az elmúlt 24 órában, és -18.50% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

DEW (DEW) piaci információk

Piaci érték $ 875.30K Volumen (24H) -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 972.57K Forgalomban lévő készlet 899.98M Teljes tokenszám 1,000,000,000.0

A(z) DEW jelenlegi piaci plafonja $ 875.30K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) DEW keringésben lévő tokenszáma 899.98M, és a teljes tokenszám 1000000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 972.57K.