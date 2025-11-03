DeVoid (DVD) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0 $ 0 $ 0 24h alacsony $ 0 $ 0 $ 0 24h magas 24h alacsony $ 0$ 0 $ 0 24h magas $ 0$ 0 $ 0 Minden idők csúcspontja $ 0.00113122$ 0.00113122 $ 0.00113122 Legalacsonyabb ár $ 0$ 0 $ 0 Árváltozás (1H) +0.01% Árváltozás (1D) -6.91% Árváltozás (7D) +24.68% Árváltozás (7D) +24.68%

DeVoid (DVD) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)DVD legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) DVD valaha volt legmagasabb ára $ 0.00113122, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) DVD változása a következő volt: +0.01% az elmúlt órában, -6.91% az elmúlt 24 órában, és +24.68% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

DeVoid (DVD) piaci információk

Piaci érték $ 92.23K$ 92.23K $ 92.23K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 184.46K$ 184.46K $ 184.46K Forgalomban lévő készlet 500.00M 500.00M 500.00M Teljes tokenszám 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A(z) DeVoid jelenlegi piaci plafonja $ 92.23K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) DVD keringésben lévő tokenszáma 500.00M, és a teljes tokenszám 1000000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 184.46K.