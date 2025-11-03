TőzsdeDEX+
Vásárolj kriptótPiacokSpotFutures500XEarnEsemények
Több
Blue Chip Blitz
A(z) élő Developer Camp ár ma 0.0023693 USD. Kövesd nyomon a(z) DEVELOPER USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) DEVELOPER ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.A(z) élő Developer Camp ár ma 0.0023693 USD. Kövesd nyomon a(z) DEVELOPER USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) DEVELOPER ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: DEVELOPER

DEVELOPER árinformációk

Mi a(z) DEVELOPER

DEVELOPER hivatalos webhely

DEVELOPER tokenomikai adatai

DEVELOPER árelőrejelzés

Bevételszerzés

Airdrop+

Hírek

Blog

Tanulás

Developer Camp Logó

Developer Camp Ár (DEVELOPER)

Nem listázott

1 DEVELOPER-USD élő ár:

$0.0023693
$0.0023693$0.0023693
-14.00%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
Developer Camp (DEVELOPER) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 11:09:00 (UTC+8)

Developer Camp (DEVELOPER) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.00237862
$ 0.00237862$ 0.00237862
24h alacsony
$ 0.00287104
$ 0.00287104$ 0.00287104
24h magas

$ 0.00237862
$ 0.00237862$ 0.00237862

$ 0.00287104
$ 0.00287104$ 0.00287104

$ 0.00934615
$ 0.00934615$ 0.00934615

$ 0
$ 0$ 0

-4.94%

-14.07%

+24.41%

+24.41%

Developer Camp (DEVELOPER) valós idejű ár: $0.0023693. Az elmúlt 24 órában, a(z)DEVELOPER legalacsonyabb ára $ 0.00237862, legmagasabb ára pedig $ 0.00287104 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) DEVELOPER valaha volt legmagasabb ára $ 0.00934615, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) DEVELOPER változása a következő volt: -4.94% az elmúlt órában, -14.07% az elmúlt 24 órában, és +24.41% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Developer Camp (DEVELOPER) piaci információk

$ 2.27M
$ 2.27M$ 2.27M

--
----

$ 2.27M
$ 2.27M$ 2.27M

959.28M
959.28M 959.28M

959,278,859.940553
959,278,859.940553 959,278,859.940553

A(z) Developer Camp jelenlegi piaci plafonja $ 2.27M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) DEVELOPER keringésben lévő tokenszáma 959.28M, és a teljes tokenszám 959278859.940553. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 2.27M.

Developer Camp (DEVELOPER) árelőzmények USD

A(z) Developer CampUSD mai árváltozása a következő volt: $ -0.000388040819250085.
A(z) Developer Camp USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ -0.0016413264.
A(z) Developer Camp USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ 0.
A(z) Developer Camp USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ -0.000388040819250085-14.07%
30 nap$ -0.0016413264-69.27%
60 nap$ 0--
90 nap$ 0--

Mi a(z) Developer Camp (DEVELOPER)

Developer Camp brings together software builders in a spirit of community, cooperation, and creativity.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Developer Camp (DEVELOPER) Erőforrás

Hivatalos webhely

Developer Camp árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Developer Camp (DEVELOPER) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Developer Camp (DEVELOPER) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Developer Camp rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Developer Camp árelőrejelzését most!

DEVELOPER helyi valutákra

Developer Camp (DEVELOPER) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Developer Camp (DEVELOPER) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) DEVELOPER token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Developer Camp (DEVELOPER)

Mennyit ér ma a(z) Developer Camp (DEVELOPER)?
A(z) élő DEVELOPER ár a(z) USD esetében 0.0023693 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) DEVELOPER ára a(z) USD esetében?
A(z) DEVELOPER jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.0023693. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Developer Camp piaci plafonja?
A(z) DEVELOPER piaci plafonja $ 2.27M USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) DEVELOPER keringésben lévő tokenszáma?
A(z) DEVELOPER keringésben lévő tokenszáma 959.28M USD.
Mi volt a(z) DEVELOPER mindenkori legmagasabb ára?
A(z) DEVELOPER mindenkori legmagasabb ára 0.00934615 USD.
Mi volt a(z) DEVELOPER mindenkori legmagasabb ár?
A(z) DEVELOPER mindenkori legalacsonyabb ára 0 USD.
Mekkora a(z) DEVELOPER kereskedési volumene?
A(z) DEVELOPER élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) DEVELOPER ára emelkedni fog idén?
A(z) DEVELOPER a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) DEVELOPER árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 11:09:00 (UTC+8)

Developer Camp (DEVELOPER) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

FORRÓ

Jelenleg népszerű kriptovaluták, amelyek jelentős piaci figyelmet kapnak

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$108,914.30
$108,914.30$108,914.30

-1.08%

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,799.98
$3,799.98$3,799.98

-1.38%

PayAI Network Logó

PayAI Network

PAYAI

$0.02353
$0.02353$0.02353

-10.56%

Aster Logó

Aster

ASTER

$1.1111
$1.1111$1.1111

-11.95%

Solana Logó

Solana

SOL

$182.58
$182.58$182.58

-0.65%

Legfelső volumen

A legmagasabb kereskedési volumenű kriptovaluták

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$108,914.30
$108,914.30$108,914.30

-1.08%

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,799.98
$3,799.98$3,799.98

-1.38%

Solana Logó

Solana

SOL

$182.58
$182.58$182.58

-0.65%

DASH Logó

DASH

DASH

$85.79
$85.79$85.79

-3.17%

XRP Logó

XRP

XRP

$2.4555
$2.4555$2.4555

-1.77%

Újonnan hozzáadva

Nemrégiben listázott kriptovaluták, amelyek elérhetők kereskedésre

TeaFi Logó

TeaFi

TEAFI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Logó

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

NXT Protocol Logó

NXT Protocol

NXT

$0.0348
$0.0348$0.0348

-30.40%

Credia Layer Logó

Credia Layer

CRED

$0.05737
$0.05737$0.05737

+186.85%

Audiera Logó

Audiera

BEAT

$0.09708
$0.09708$0.09708

+17.51%

Legjobban erősödő kriptovaluták

A mai nap legnagyobb kriptovalutaár-növekedései

LuckyMeme Logó

LuckyMeme

LUCKY

$0.000000002096
$0.000000002096$0.000000002096

+381.83%

WhisperFi Logó

WhisperFi

WISP

$0.02160
$0.02160$0.02160

+170.00%

Burnr Logó

Burnr

BURNR

$0.00007774
$0.00007774$0.00007774

+112.34%

Ant Token Logó

Ant Token

ANTY

$0.0000451
$0.0000451$0.0000451

+78.96%

DEGENFI Logó

DEGENFI

DEGENFI

$0.000000000493
$0.000000000493$0.000000000493

+26.73%