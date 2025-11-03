Developer Camp (DEVELOPER) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.00237862 $ 0.00237862 $ 0.00237862 24h alacsony $ 0.00287104 $ 0.00287104 $ 0.00287104 24h magas 24h alacsony $ 0.00237862$ 0.00237862 $ 0.00237862 24h magas $ 0.00287104$ 0.00287104 $ 0.00287104 Minden idők csúcspontja $ 0.00934615$ 0.00934615 $ 0.00934615 Legalacsonyabb ár $ 0$ 0 $ 0 Árváltozás (1H) -4.94% Árváltozás (1D) -14.07% Árváltozás (7D) +24.41% Árváltozás (7D) +24.41%

Developer Camp (DEVELOPER) valós idejű ár: $0.0023693. Az elmúlt 24 órában, a(z)DEVELOPER legalacsonyabb ára $ 0.00237862, legmagasabb ára pedig $ 0.00287104 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) DEVELOPER valaha volt legmagasabb ára $ 0.00934615, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) DEVELOPER változása a következő volt: -4.94% az elmúlt órában, -14.07% az elmúlt 24 órában, és +24.41% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Developer Camp (DEVELOPER) piaci információk

Piaci érték $ 2.27M$ 2.27M $ 2.27M Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 2.27M$ 2.27M $ 2.27M Forgalomban lévő készlet 959.28M 959.28M 959.28M Teljes tokenszám 959,278,859.940553 959,278,859.940553 959,278,859.940553

A(z) Developer Camp jelenlegi piaci plafonja $ 2.27M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) DEVELOPER keringésben lévő tokenszáma 959.28M, és a teljes tokenszám 959278859.940553. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 2.27M.