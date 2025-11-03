Derpy (DERPY) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0 $ 0 $ 0 24h alacsony $ 0 $ 0 $ 0 24h magas 24h alacsony $ 0$ 0 $ 0 24h magas $ 0$ 0 $ 0 Minden idők csúcspontja $ 0$ 0 $ 0 Legalacsonyabb ár $ 0$ 0 $ 0 Árváltozás (1H) -- Árváltozás (1D) -- Árváltozás (7D) +1.00% Árváltozás (7D) +1.00%

Derpy (DERPY) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)DERPY legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) DERPY valaha volt legmagasabb ára $ 0, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) DERPY változása a következő volt: -- az elmúlt órában, -- az elmúlt 24 órában, és +1.00% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Derpy (DERPY) piaci információk

Piaci érték $ 18.41K$ 18.41K $ 18.41K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 18.41K$ 18.41K $ 18.41K Forgalomban lévő készlet 999.67M 999.67M 999.67M Teljes tokenszám 999,670,613.644677 999,670,613.644677 999,670,613.644677

A(z) Derpy jelenlegi piaci plafonja $ 18.41K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) DERPY keringésben lévő tokenszáma 999.67M, és a teljes tokenszám 999670613.644677. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 18.41K.