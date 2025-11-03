Decrypting (DCRYPT) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.00283249 24h alacsony $ 0.00293428 24h magas Minden idők csúcspontja $ 0.01196398 Legalacsonyabb ár $ 0.00271012 Árváltozás (1H) -0.65% Árváltozás (1D) -0.18% Árváltozás (7D) -12.31%

Decrypting (DCRYPT) valós idejű ár: $0.00286019. Az elmúlt 24 órában, a(z)DCRYPT legalacsonyabb ára $ 0.00283249, legmagasabb ára pedig $ 0.00293428 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) DCRYPT valaha volt legmagasabb ára $ 0.01196398, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00271012 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) DCRYPT változása a következő volt: -0.65% az elmúlt órában, -0.18% az elmúlt 24 órában, és -12.31% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Decrypting (DCRYPT) piaci információk

Piaci érték $ 150.31K Volumen (24H) -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 286.02K Forgalomban lévő készlet 52.55M Teljes tokenszám 100,000,000.0

A(z) Decrypting jelenlegi piaci plafonja $ 150.31K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) DCRYPT keringésben lévő tokenszáma 52.55M, és a teljes tokenszám 100000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 286.02K.