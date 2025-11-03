TőzsdeDEX+
A(z) élő Decrypting ár ma 0.00286019 USD. Kövesd nyomon a(z) DCRYPT USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) DCRYPT ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: DCRYPT

DCRYPT árinformációk

Mi a(z) DCRYPT

DCRYPT fehér könyv

DCRYPT hivatalos webhely

DCRYPT tokenomikai adatai

DCRYPT árelőrejelzés

Decrypting Logó

Decrypting Ár (DCRYPT)

Nem listázott

1 DCRYPT-USD élő ár:

$0.00286019
-0.10%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
Decrypting (DCRYPT) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 11:06:27 (UTC+8)

Decrypting (DCRYPT) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.00283249
24h alacsony
$ 0.00293428
24h magas

$ 0.00283249
$ 0.00293428
$ 0.01196398
$ 0.00271012
-0.65%

-0.18%

-12.31%

-12.31%

Decrypting (DCRYPT) valós idejű ár: $0.00286019. Az elmúlt 24 órában, a(z)DCRYPT legalacsonyabb ára $ 0.00283249, legmagasabb ára pedig $ 0.00293428 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) DCRYPT valaha volt legmagasabb ára $ 0.01196398, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00271012 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) DCRYPT változása a következő volt: -0.65% az elmúlt órában, -0.18% az elmúlt 24 órában, és -12.31% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Decrypting (DCRYPT) piaci információk

$ 150.31K
--
$ 286.02K
52.55M
100,000,000.0
A(z) Decrypting jelenlegi piaci plafonja $ 150.31K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) DCRYPT keringésben lévő tokenszáma 52.55M, és a teljes tokenszám 100000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 286.02K.

Decrypting (DCRYPT) árelőzmények USD

A(z) DecryptingUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) Decrypting USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ -0.0015846602.
A(z) Decrypting USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ -0.0013174552.
A(z) Decrypting USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ -0.001978581234107501.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0-0.18%
30 nap$ -0.0015846602-55.40%
60 nap$ -0.0013174552-46.06%
90 nap$ -0.001978581234107501-40.89%

Mi a(z) Decrypting (DCRYPT)

Crypto Confused? Decrypt and Save! The Web3 Affiliate Token That Rewards You. $DCRYPT redistributes commission revenues back to the Decry

Decrypting ($DCRYPT) revolutionizes this fragmented landscape through a comprehensive, community-centric approach. By implementing an innovative token model, $DCRYPT transforms the traditional affiliate structure into a distributed system where all token holders can participate in value generation.

Core Innovation:

Community-Wide Benefits: All token holders participate in exchange fee distribution

Multiple Revenue Streams: Beyond trading fees to comprehensive Web3 services

AI-Powered Optimization: Streamlined user experience with intelligent recommendations

Integrated Financial Bridge: Seamless connection between traditional and crypto services

Sustainable Growth Model: Ecosystem expansion directly benefits all participants

Why Now?

The convergence of several market factors creates an optimal opportunity:

Massive Market Growth: Crypto users expected to reach 1 billion by 2030

Exchange Fee Volume: Billions in daily trading generating substantial fee revenue

Service Fragmentation: Clear need for integrated solutions

Community Demand: Growing desire for equitable value distribution

Technology Maturity: AI and blockchain infrastructure ready for implementation

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Decrypting (DCRYPT) Erőforrás

Hivatalos webhely

Decrypting árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Decrypting (DCRYPT) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Decrypting (DCRYPT) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Decrypting rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Decrypting árelőrejelzését most!

DCRYPT helyi valutákra

Decrypting (DCRYPT) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Decrypting (DCRYPT) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) DCRYPT token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Decrypting (DCRYPT)

Mennyit ér ma a(z) Decrypting (DCRYPT)?
A(z) élő DCRYPT ár a(z) USD esetében 0.00286019 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) DCRYPT ára a(z) USD esetében?
A(z) DCRYPT jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.00286019. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Decrypting piaci plafonja?
A(z) DCRYPT piaci plafonja $ 150.31K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) DCRYPT keringésben lévő tokenszáma?
A(z) DCRYPT keringésben lévő tokenszáma 52.55M USD.
Mi volt a(z) DCRYPT mindenkori legmagasabb ára?
A(z) DCRYPT mindenkori legmagasabb ára 0.01196398 USD.
Mi volt a(z) DCRYPT mindenkori legmagasabb ár?
A(z) DCRYPT mindenkori legalacsonyabb ára 0.00271012 USD.
Mekkora a(z) DCRYPT kereskedési volumene?
A(z) DCRYPT élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) DCRYPT ára emelkedni fog idén?
A(z) DCRYPT a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) DCRYPT árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 11:06:27 (UTC+8)

Decrypting (DCRYPT) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

