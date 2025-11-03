Cypherspace (CYPHER) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0 24h alacsony $ 0 24h magas Minden idők csúcspontja $ 0.00201261 Legalacsonyabb ár $ 0 Árváltozás (1H) -- Árváltozás (1D) +9.77% Árváltozás (7D) +3.95%

Cypherspace (CYPHER) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)CYPHER legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) CYPHER valaha volt legmagasabb ára $ 0.00201261, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) CYPHER változása a következő volt: -- az elmúlt órában, +9.77% az elmúlt 24 órában, és +3.95% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Cypherspace (CYPHER) piaci információk

Piaci érték $ 16.64K Volumen (24H) -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 16.64K Forgalomban lévő készlet 999.57M Teljes tokenszám 999,568,743.780246

A(z) Cypherspace jelenlegi piaci plafonja $ 16.64K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) CYPHER keringésben lévő tokenszáma 999.57M, és a teljes tokenszám 999568743.780246. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 16.64K.