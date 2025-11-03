TőzsdeDEX+
Vásárolj kriptót
A(z) élő CryptoPeso ár ma 0.07235 USD. Kövesd nyomon a(z) CRP USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) CRP ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: CRP

CRP árinformációk

Mi a(z) CRP

CRP hivatalos webhely

CRP tokenomikai adatai

CRP árelőrejelzés

CryptoPeso Logó

CryptoPeso Ár (CRP)

Nem listázott

1 CRP-USD élő ár:

$0.07235
-2.00%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
CryptoPeso (CRP) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 11:04:11 (UTC+8)

CryptoPeso (CRP) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.071576
24h alacsony
$ 0.074337
24h magas

$ 0.071576
$ 0.074337
$ 0.110133
$ 0.064376
-0.26%

-2.00%

-10.60%

-10.60%

CryptoPeso (CRP) valós idejű ár: $0.07235. Az elmúlt 24 órában, a(z)CRP legalacsonyabb ára $ 0.071576, legmagasabb ára pedig $ 0.074337 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) CRP valaha volt legmagasabb ára $ 0.110133, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.064376 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) CRP változása a következő volt: -0.26% az elmúlt órában, -2.00% az elmúlt 24 órában, és -10.60% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

CryptoPeso (CRP) piaci információk

$ 1.66M
--
$ 1.66M
23.00M
23,000,000.0
A(z) CryptoPeso jelenlegi piaci plafonja $ 1.66M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) CRP keringésben lévő tokenszáma 23.00M, és a teljes tokenszám 23000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 1.66M.

CryptoPeso (CRP) árelőzmények USD

A(z) CryptoPesoUSD mai árváltozása a következő volt: $ -0.00148250298732055.
A(z) CryptoPeso USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ -0.0134485844.
A(z) CryptoPeso USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ 0.
A(z) CryptoPeso USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ -0.00148250298732055-2.00%
30 nap$ -0.0134485844-18.58%
60 nap$ 0--
90 nap$ 0--

Mi a(z) CryptoPeso (CRP)

CryptoPeso: The First Colombian Cryptocurrency

Discover cryptoPeso, a revolutionary Colombian cryptocurrency on the Binance Smart Chain. Engage in mining, staking, airdrops, and more in our ecosystem. A Decentralized and Secure Project.

CryptoPeso (CRP): Una Evolución Financiera en Progreso El objetivo es claro: alcanzar un valor superior a $3 en los próximos días. Estamos liderando una evolución financiera que está transformando el futuro de la economía, y si no te unes ahora, corres el riesgo de quedarte atrás para siempre. 🔹 CRPWallet: Disponible en iOS y Android, tu acceso directo a la economía descentralizada. 🔹 CRPswap: Operando en Solana y BNB, un sistema Multichain diseñado para maximizar tus ganancias. 🔹 Binance Launchpad: CRP programado para el 4 de julio de 2025, con el potencial de romper todos los récords. 🔹 CRPcard: Con Visa y Mastercard, conecta tu vida diaria con el mundo cripto sin límites. 🔹 CRP Blockchain Cuántica: La tecnología del futuro, con seguridad y velocidad incomparables.🔹 CRP Sparta Network: Un ecosistema que te posiciona como líder en la comunidad cripto. 🔹 CRP Magno: Conocimiento cripto convertido en poder para dominar las finanzas descentralizadas. Este es el momento de tomar acción. Únete al movimiento y sé parte de la evolución que estamos logrando.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

CryptoPeso (CRP) Erőforrás

Hivatalos webhely

CryptoPeso árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) CryptoPeso (CRP) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) CryptoPeso (CRP) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) CryptoPeso rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) CryptoPeso árelőrejelzését most!

CRP helyi valutákra

CryptoPeso (CRP) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) CryptoPeso (CRP) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) CRP token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: CryptoPeso (CRP)

Mennyit ér ma a(z) CryptoPeso (CRP)?
A(z) élő CRP ár a(z) USD esetében 0.07235 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) CRP ára a(z) USD esetében?
A(z) CRP jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.07235. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) CryptoPeso piaci plafonja?
A(z) CRP piaci plafonja $ 1.66M USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) CRP keringésben lévő tokenszáma?
A(z) CRP keringésben lévő tokenszáma 23.00M USD.
Mi volt a(z) CRP mindenkori legmagasabb ára?
A(z) CRP mindenkori legmagasabb ára 0.110133 USD.
Mi volt a(z) CRP mindenkori legmagasabb ár?
A(z) CRP mindenkori legalacsonyabb ára 0.064376 USD.
Mekkora a(z) CRP kereskedési volumene?
A(z) CRP élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) CRP ára emelkedni fog idén?
A(z) CRP a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) CRP árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 11:04:11 (UTC+8)

CryptoPeso (CRP) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

