CryptoPeso (CRP) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.071576 $ 0.071576 $ 0.071576 24h alacsony $ 0.074337 $ 0.074337 $ 0.074337 24h magas 24h alacsony $ 0.071576$ 0.071576 $ 0.071576 24h magas $ 0.074337$ 0.074337 $ 0.074337 Minden idők csúcspontja $ 0.110133$ 0.110133 $ 0.110133 Legalacsonyabb ár $ 0.064376$ 0.064376 $ 0.064376 Árváltozás (1H) -0.26% Árváltozás (1D) -2.00% Árváltozás (7D) -10.60% Árváltozás (7D) -10.60%

CryptoPeso (CRP) valós idejű ár: $0.07235. Az elmúlt 24 órában, a(z)CRP legalacsonyabb ára $ 0.071576, legmagasabb ára pedig $ 0.074337 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) CRP valaha volt legmagasabb ára $ 0.110133, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.064376 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) CRP változása a következő volt: -0.26% az elmúlt órában, -2.00% az elmúlt 24 órában, és -10.60% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

CryptoPeso (CRP) piaci információk

Piaci érték $ 1.66M$ 1.66M $ 1.66M Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 1.66M$ 1.66M $ 1.66M Forgalomban lévő készlet 23.00M 23.00M 23.00M Teljes tokenszám 23,000,000.0 23,000,000.0 23,000,000.0

A(z) CryptoPeso jelenlegi piaci plafonja $ 1.66M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) CRP keringésben lévő tokenszáma 23.00M, és a teljes tokenszám 23000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 1.66M.