Crypto Factor Ár (CFR)
-1.06%
-4.95%
-7.25%
-7.25%
Crypto Factor (CFR) valós idejű ár: $0.01304137. Az elmúlt 24 órában, a(z)CFR legalacsonyabb ára $ 0.01302032, legmagasabb ára pedig $ 0.01397972 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) CFR valaha volt legmagasabb ára $ 0.0402748, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.01107902 volt.
A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) CFR változása a következő volt: -1.06% az elmúlt órában, -4.95% az elmúlt 24 órában, és -7.25% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.
A(z) Crypto Factor jelenlegi piaci plafonja $ 1.30M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) CFR keringésben lévő tokenszáma 100.00M, és a teljes tokenszám 100000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 1.30M.
A(z) Crypto FactorUSD mai árváltozása a következő volt: $ -0.00067982204001567.
A(z) Crypto Factor USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ -0.0054982702.
A(z) Crypto Factor USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ 0.
A(z) Crypto Factor USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.
|Időszak
|Változás (USD)
|Változás (%)
|Ma
|$ -0.00067982204001567
|-4.95%
|30 nap
|$ -0.0054982702
|-42.16%
|60 nap
|$ 0
|--
|90 nap
|$ 0
|--
Crypto Factor is a Web3 infrastructure platform focused on building token and data ecosystems. It provides modular infrastructure for token issuance, liquidity deployment, on-chain entities, and treasury management, as well as mechanisms such as staking, vesting, and asset-backing. The platform is powered by the Crypto Factor Token (CFR), which is used for fees, staking, and ecosystem operations. CFR is live on Polygon and actively traded on the QuickSwap decentralised exchange, establishing cross-chain market access. Through its InterChain protocol, Crypto Factor connects multiple blockchains including Partisia, Polygon, and DeFiChain, enabling secure cross-chain value transfer and interoperability. The project has been supported by grants from the Partisia Blockchain Foundation and Polygon Labs.
