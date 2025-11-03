Crypto Factor (CFR) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.01302032 $ 0.01302032 $ 0.01302032 24h alacsony $ 0.01397972 $ 0.01397972 $ 0.01397972 24h magas 24h alacsony $ 0.01302032$ 0.01302032 $ 0.01302032 24h magas $ 0.01397972$ 0.01397972 $ 0.01397972 Minden idők csúcspontja $ 0.0402748$ 0.0402748 $ 0.0402748 Legalacsonyabb ár $ 0.01107902$ 0.01107902 $ 0.01107902 Árváltozás (1H) -1.06% Árváltozás (1D) -4.95% Árváltozás (7D) -7.25% Árváltozás (7D) -7.25%

Crypto Factor (CFR) valós idejű ár: $0.01304137. Az elmúlt 24 órában, a(z)CFR legalacsonyabb ára $ 0.01302032, legmagasabb ára pedig $ 0.01397972 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) CFR valaha volt legmagasabb ára $ 0.0402748, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.01107902 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) CFR változása a következő volt: -1.06% az elmúlt órában, -4.95% az elmúlt 24 órában, és -7.25% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Crypto Factor (CFR) piaci információk

Piaci érték $ 1.30M$ 1.30M $ 1.30M Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 1.30M$ 1.30M $ 1.30M Forgalomban lévő készlet 100.00M 100.00M 100.00M Teljes tokenszám 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

A(z) Crypto Factor jelenlegi piaci plafonja $ 1.30M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) CFR keringésben lévő tokenszáma 100.00M, és a teljes tokenszám 100000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 1.30M.