A(z) élő Crypto Factor ár ma 0.01304137 USD. Kövesd nyomon a(z) CFR USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) CFR ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: CFR

CFR árinformációk

Mi a(z) CFR

CFR fehér könyv

CFR hivatalos webhely

CFR tokenomikai adatai

CFR árelőrejelzés

Bevételszerzés

Airdrop+

Hírek

Blog

Tanulás

Crypto Factor Logó

Crypto Factor Ár (CFR)

Nem listázott

1 CFR-USD élő ár:

$0.01307689
$0.01307689$0.01307689
-4.60%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be.
USD
Crypto Factor (CFR) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 11:03:43 (UTC+8)

Crypto Factor (CFR) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.01302032
$ 0.01302032$ 0.01302032
24h alacsony
$ 0.01397972
$ 0.01397972$ 0.01397972
24h magas

$ 0.01302032
$ 0.01302032$ 0.01302032

$ 0.01397972
$ 0.01397972$ 0.01397972

$ 0.0402748
$ 0.0402748$ 0.0402748

$ 0.01107902
$ 0.01107902$ 0.01107902

-1.06%

-4.95%

-7.25%

-7.25%

Crypto Factor (CFR) valós idejű ár: $0.01304137. Az elmúlt 24 órában, a(z)CFR legalacsonyabb ára $ 0.01302032, legmagasabb ára pedig $ 0.01397972 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) CFR valaha volt legmagasabb ára $ 0.0402748, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.01107902 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) CFR változása a következő volt: -1.06% az elmúlt órában, -4.95% az elmúlt 24 órában, és -7.25% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Crypto Factor (CFR) piaci információk

$ 1.30M
$ 1.30M$ 1.30M

--
----

$ 1.30M
$ 1.30M$ 1.30M

100.00M
100.00M 100.00M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

A(z) Crypto Factor jelenlegi piaci plafonja $ 1.30M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) CFR keringésben lévő tokenszáma 100.00M, és a teljes tokenszám 100000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 1.30M.

Crypto Factor (CFR) árelőzmények USD

A(z) Crypto FactorUSD mai árváltozása a következő volt: $ -0.00067982204001567.
A(z) Crypto Factor USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ -0.0054982702.
A(z) Crypto Factor USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ 0.
A(z) Crypto Factor USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ -0.00067982204001567-4.95%
30 nap$ -0.0054982702-42.16%
60 nap$ 0--
90 nap$ 0--

Mi a(z) Crypto Factor (CFR)

Crypto Factor is a Web3 infrastructure platform focused on building token and data ecosystems. It provides modular infrastructure for token issuance, liquidity deployment, on-chain entities, and treasury management, as well as mechanisms such as staking, vesting, and asset-backing. The platform is powered by the Crypto Factor Token (CFR), which is used for fees, staking, and ecosystem operations. CFR is live on Polygon and actively traded on the QuickSwap decentralised exchange, establishing cross-chain market access. Through its InterChain protocol, Crypto Factor connects multiple blockchains including Partisia, Polygon, and DeFiChain, enabling secure cross-chain value transfer and interoperability. The project has been supported by grants from the Partisia Blockchain Foundation and Polygon Labs.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Crypto Factor (CFR) Erőforrás

Fehér könyv
Hivatalos webhely

Crypto Factor árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Crypto Factor (CFR) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Crypto Factor (CFR) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Crypto Factor rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Crypto Factor árelőrejelzését most!

CFR helyi valutákra

Crypto Factor (CFR) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Crypto Factor (CFR) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) CFR token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Crypto Factor (CFR)

Mennyit ér ma a(z) Crypto Factor (CFR)?
A(z) élő CFR ár a(z) USD esetében 0.01304137 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) CFR ára a(z) USD esetében?
A(z) CFR jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.01304137. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Crypto Factor piaci plafonja?
A(z) CFR piaci plafonja $ 1.30M USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) CFR keringésben lévő tokenszáma?
A(z) CFR keringésben lévő tokenszáma 100.00M USD.
Mi volt a(z) CFR mindenkori legmagasabb ára?
A(z) CFR mindenkori legmagasabb ára 0.0402748 USD.
Mi volt a(z) CFR mindenkori legmagasabb ár?
A(z) CFR mindenkori legalacsonyabb ára 0.01107902 USD.
Mekkora a(z) CFR kereskedési volumene?
A(z) CFR élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) CFR ára emelkedni fog idén?
A(z) CFR a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) CFR árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 11:03:43 (UTC+8)

Crypto Factor (CFR) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

