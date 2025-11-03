TőzsdeDEX+
A(z) élő ComputerStrategy ár ma 0 USD. Kövesd nyomon a(z) CMPSTR USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) CMPSTR ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: CMPSTR

CMPSTR árinformációk

Mi a(z) CMPSTR

CMPSTR hivatalos webhely

CMPSTR tokenomikai adatai

CMPSTR árelőrejelzés

ComputerStrategy Logó

ComputerStrategy Ár (CMPSTR)

Nem listázott

1 CMPSTR-USD élő ár:

--
----
0.00%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
ComputerStrategy (CMPSTR) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 11:01:52 (UTC+8)

ComputerStrategy (CMPSTR) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0
$ 0$ 0
24h alacsony
$ 0
$ 0$ 0
24h magas

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-13.76%

-13.76%

ComputerStrategy (CMPSTR) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)CMPSTR legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) CMPSTR valaha volt legmagasabb ára $ 0, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) CMPSTR változása a következő volt: -- az elmúlt órában, -- az elmúlt 24 órában, és -13.76% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

ComputerStrategy (CMPSTR) piaci információk

$ 19.56K
$ 19.56K$ 19.56K

--
----

$ 19.56K
$ 19.56K$ 19.56K

931.60M
931.60M 931.60M

931,596,964.5336446
931,596,964.5336446 931,596,964.5336446

A(z) ComputerStrategy jelenlegi piaci plafonja $ 19.56K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) CMPSTR keringésben lévő tokenszáma 931.60M, és a teljes tokenszám 931596964.5336446. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 19.56K.

ComputerStrategy (CMPSTR) árelőzmények USD

A(z) ComputerStrategyUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) ComputerStrategy USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ 0.
A(z) ComputerStrategy USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ 0.
A(z) ComputerStrategy USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0--
30 nap$ 0--
60 nap$ 0--
90 nap$ 0--

Mi a(z) ComputerStrategy (CMPSTR)

OkComputer Strategy is a unique trading mechanism that directly connects NFT demand to token value. With every swap, the system automatically buys and sells Ok Computers, generating liquidity and sustaining continuous market activity. All revenue captured is funneled into burning $CMPSTR, permanently reducing supply. This flywheel model unites collector culture with deflationary tokenomics, ensuring that the more Ok Computers trade, the stronger and scarcer $CMPSTR becomes.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

ComputerStrategy (CMPSTR) Erőforrás

Hivatalos webhely

ComputerStrategy árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) ComputerStrategy (CMPSTR) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) ComputerStrategy (CMPSTR) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) ComputerStrategy rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) ComputerStrategy árelőrejelzését most!

CMPSTR helyi valutákra

ComputerStrategy (CMPSTR) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) ComputerStrategy (CMPSTR) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) CMPSTR token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: ComputerStrategy (CMPSTR)

Mennyit ér ma a(z) ComputerStrategy (CMPSTR)?
A(z) élő CMPSTR ár a(z) USD esetében 0 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) CMPSTR ára a(z) USD esetében?
A(z) CMPSTR jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) ComputerStrategy piaci plafonja?
A(z) CMPSTR piaci plafonja $ 19.56K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) CMPSTR keringésben lévő tokenszáma?
A(z) CMPSTR keringésben lévő tokenszáma 931.60M USD.
Mi volt a(z) CMPSTR mindenkori legmagasabb ára?
A(z) CMPSTR mindenkori legmagasabb ára 0 USD.
Mi volt a(z) CMPSTR mindenkori legmagasabb ár?
A(z) CMPSTR mindenkori legalacsonyabb ára 0 USD.
Mekkora a(z) CMPSTR kereskedési volumene?
A(z) CMPSTR élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) CMPSTR ára emelkedni fog idén?
A(z) CMPSTR a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) CMPSTR árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 11:01:52 (UTC+8)

ComputerStrategy (CMPSTR) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

