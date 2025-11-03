TőzsdeDEX+
A(z) élő Coded for millions ár ma 0 USD. Kövesd nyomon a(z) CODED USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) CODED ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: CODED

CODED árinformációk

Mi a(z) CODED

CODED hivatalos webhely

CODED tokenomikai adatai

CODED árelőrejelzés

Coded for millions Ár (CODED)

Nem listázott

1 CODED-USD élő ár:

-6.50%1D
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
Coded for millions (CODED) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 10:59:56 (UTC+8)

Coded for millions (CODED) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
24h alacsony
24h magas

-2.27%

-6.10%

-39.36%

-39.36%

Coded for millions (CODED) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)CODED legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) CODED valaha volt legmagasabb ára $ 0, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) CODED változása a következő volt: -2.27% az elmúlt órában, -6.10% az elmúlt 24 órában, és -39.36% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Coded for millions (CODED) piaci információk

A(z) Coded for millions jelenlegi piaci plafonja $ 51.52K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) CODED keringésben lévő tokenszáma 999.85M, és a teljes tokenszám 999848158.685999. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 51.52K.

Coded for millions (CODED) árelőzmények USD

A(z) Coded for millionsUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) Coded for millions USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ 0.
A(z) Coded for millions USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ 0.
A(z) Coded for millions USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0-6.10%
30 nap$ 0-32.19%
60 nap$ 0--
90 nap$ 0--

Mi a(z) Coded for millions (CODED)

This is codded to moon

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Coded for millions (CODED) Erőforrás

Hivatalos webhely

Coded for millions árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Coded for millions (CODED) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Coded for millions (CODED) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Coded for millions rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Coded for millions árelőrejelzését most!

CODED helyi valutákra

Coded for millions (CODED) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Coded for millions (CODED) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) CODED token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Coded for millions (CODED)

Mennyit ér ma a(z) Coded for millions (CODED)?
A(z) élő CODED ár a(z) USD esetében 0 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) CODED ára a(z) USD esetében?
A(z) CODED jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Coded for millions piaci plafonja?
A(z) CODED piaci plafonja $ 51.52K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) CODED keringésben lévő tokenszáma?
A(z) CODED keringésben lévő tokenszáma 999.85M USD.
Mi volt a(z) CODED mindenkori legmagasabb ára?
A(z) CODED mindenkori legmagasabb ára 0 USD.
Mi volt a(z) CODED mindenkori legmagasabb ár?
A(z) CODED mindenkori legalacsonyabb ára 0 USD.
Mekkora a(z) CODED kereskedési volumene?
A(z) CODED élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) CODED ára emelkedni fog idén?
A(z) CODED a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) CODED árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 10:59:56 (UTC+8)

Coded for millions (CODED) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

