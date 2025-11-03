Cod3x (CDX) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: 24h alacsony $ 0.065308, 24h magas $ 0.07088. Minden idők csúcspontja $ 0.251359. Legalacsonyabb ár $ 0.01749092. Árváltozás (1H) -0.89%, Árváltozás (1D) -7.24%, Árváltozás (7D) -5.36%.

Cod3x (CDX) valós idejű ár: $0.065738. Az elmúlt 24 órában, a(z)CDX legalacsonyabb ára $ 0.065308, legmagasabb ára pedig $ 0.07088 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) CDX valaha volt legmagasabb ára $ 0.251359, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.01749092 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) CDX változása a következő volt: -0.89% az elmúlt órában, -7.24% az elmúlt 24 órában, és -5.36% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Cod3x (CDX) piaci információk

Piaci érték $ 3.23M, Volumen (24H) --, Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 3.23M, Forgalomban lévő készlet 49.09M, Teljes tokenszám 49,091,466.76556558.

A(z) Cod3x jelenlegi piaci plafonja $ 3.23M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) CDX keringésben lévő tokenszáma 49.09M, és a teljes tokenszám 49091466.76556558. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 3.23M.