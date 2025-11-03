Caesar (CAESAR) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.00946508 $ 0.00946508 $ 0.00946508 24h alacsony $ 0.010321 $ 0.010321 $ 0.010321 24h magas 24h alacsony $ 0.00946508$ 0.00946508 $ 0.00946508 24h magas $ 0.010321$ 0.010321 $ 0.010321 Minden idők csúcspontja $ 0.02986281$ 0.02986281 $ 0.02986281 Legalacsonyabb ár $ 0.00704573$ 0.00704573 $ 0.00704573 Árváltozás (1H) -1.21% Árváltozás (1D) -2.15% Árváltozás (7D) -14.74% Árváltozás (7D) -14.74%

Caesar (CAESAR) valós idejű ár: $0.00996389. Az elmúlt 24 órában, a(z)CAESAR legalacsonyabb ára $ 0.00946508, legmagasabb ára pedig $ 0.010321 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) CAESAR valaha volt legmagasabb ára $ 0.02986281, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00704573 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) CAESAR változása a következő volt: -1.21% az elmúlt órában, -2.15% az elmúlt 24 órában, és -14.74% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Caesar (CAESAR) piaci információk

Piaci érték $ 9.96M$ 9.96M $ 9.96M Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 9.96M$ 9.96M $ 9.96M Forgalomban lévő készlet 1000.00M 1000.00M 1000.00M Teljes tokenszám 999,999,911.3761286 999,999,911.3761286 999,999,911.3761286

A(z) Caesar jelenlegi piaci plafonja $ 9.96M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) CAESAR keringésben lévő tokenszáma 1000.00M, és a teljes tokenszám 999999911.3761286. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 9.96M.