A(z) élő Caesar ár ma 0.00996389 USD. Kövesd nyomon a(z) CAESAR USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) CAESAR ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.A(z) élő Caesar ár ma 0.00996389 USD. Kövesd nyomon a(z) CAESAR USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) CAESAR ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: CAESAR

CAESAR árinformációk

Mi a(z) CAESAR

CAESAR hivatalos webhely

CAESAR tokenomikai adatai

CAESAR árelőrejelzés

Caesar Logó

Caesar Ár (CAESAR)

Nem listázott

1 CAESAR-USD élő ár:

$0.00996363
-2.30%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
Caesar (CAESAR) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 10:55:54 (UTC+8)

Caesar (CAESAR) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.00946508
24h alacsony
$ 0.010321
24h magas

$ 0.00946508
$ 0.010321
$ 0.02986281
$ 0.00704573
-1.21%

-2.15%

-14.74%

-14.74%

Caesar (CAESAR) valós idejű ár: $0.00996389. Az elmúlt 24 órában, a(z)CAESAR legalacsonyabb ára $ 0.00946508, legmagasabb ára pedig $ 0.010321 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) CAESAR valaha volt legmagasabb ára $ 0.02986281, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00704573 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) CAESAR változása a következő volt: -1.21% az elmúlt órában, -2.15% az elmúlt 24 órában, és -14.74% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Caesar (CAESAR) piaci információk

$ 9.96M
--
$ 9.96M
1000.00M
1000.00M 1000.00M

999,999,911.3761286
999,999,911.3761286 999,999,911.3761286

A(z) Caesar jelenlegi piaci plafonja $ 9.96M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) CAESAR keringésben lévő tokenszáma 1000.00M, és a teljes tokenszám 999999911.3761286. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 9.96M.

Caesar (CAESAR) árelőzmények USD

A(z) CaesarUSD mai árváltozása a következő volt: $ -0.000219243823311344.
A(z) Caesar USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ -0.0032656101.
A(z) Caesar USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ -0.0047380130.
A(z) Caesar USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ -0.000219243823311344-2.15%
30 nap$ -0.0032656101-32.77%
60 nap$ -0.0047380130-47.55%
90 nap$ 0--

Mi a(z) Caesar (CAESAR)

Caesar is the world's most trusted AI research platform, built for those tackling humanity's most challenging problems. Through novel verification architectures and citation-backed methodology, Caesar delivers accurate, reliable research at scale. Our platform serves professionals who require precision without compromise, accessible via user interface or developer API.

Founded by crypto-native engineer and Co-founder of Spark and Megapont, Mark McKenzie, Caesar emerged from the recognition that AI systems optimized for eloquence over accuracy produce polished guesses instead of verifiable truth. Caesar represents the convergence of crypto-native principles and rigorous AI engineering, delivering the reliability and transparency demanded by those who operate where the cost of error is unforgiving.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Caesar (CAESAR) Erőforrás

Hivatalos webhely

Caesar árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Caesar (CAESAR) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Caesar (CAESAR) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Caesar rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Caesar árelőrejelzését most!

CAESAR helyi valutákra

Caesar (CAESAR) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Caesar (CAESAR) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) CAESAR token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Caesar (CAESAR)

Mennyit ér ma a(z) Caesar (CAESAR)?
A(z) élő CAESAR ár a(z) USD esetében 0.00996389 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) CAESAR ára a(z) USD esetében?
A(z) CAESAR jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.00996389. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Caesar piaci plafonja?
A(z) CAESAR piaci plafonja $ 9.96M USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) CAESAR keringésben lévő tokenszáma?
A(z) CAESAR keringésben lévő tokenszáma 1000.00M USD.
Mi volt a(z) CAESAR mindenkori legmagasabb ára?
A(z) CAESAR mindenkori legmagasabb ára 0.02986281 USD.
Mi volt a(z) CAESAR mindenkori legmagasabb ár?
A(z) CAESAR mindenkori legalacsonyabb ára 0.00704573 USD.
Mekkora a(z) CAESAR kereskedési volumene?
A(z) CAESAR élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) CAESAR ára emelkedni fog idén?
A(z) CAESAR a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) CAESAR árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 10:55:54 (UTC+8)

Caesar (CAESAR) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

