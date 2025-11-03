CacheDrop (CACHE) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.00002711 - $ 0.00002908
24h alacsony: $ 0.00002711
24h magas: $ 0.00002908
Minden idők csúcspontja: $ 0.00014666
Legalacsonyabb ár: $ 0.00002711
Árváltozás (1H): --
Árváltozás (1D): -5.63%
Árváltozás (7D): -13.17%

CacheDrop (CACHE) valós idejű ár: $0.00002711. Az elmúlt 24 órában, a(z)CACHE legalacsonyabb ára $ 0.00002711, legmagasabb ára pedig $ 0.00002908 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) CACHE valaha volt legmagasabb ára $ 0.00014666, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00002711 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) CACHE változása a következő volt: -- az elmúlt órában, -5.63% az elmúlt 24 órában, és -13.17% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

CacheDrop (CACHE) piaci információk

Piaci érték: $ 27.11K
Volumen (24H): --
Teljes mértékben hígított piaci plafon: $ 27.11K
Forgalomban lévő készlet: 999.88M
Teljes tokenszám: 999,880,289.0938786

A(z) CacheDrop jelenlegi piaci plafonja $ 27.11K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) CACHE keringésben lévő tokenszáma 999.88M, és a teljes tokenszám 999880289.0938786. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 27.11K.