Bware (INFRA) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.084634 $ 0.084634 $ 0.084634 24h alacsony $ 0.086287 $ 0.086287 $ 0.086287 24h magas 24h alacsony $ 0.084634$ 0.084634 $ 0.084634 24h magas $ 0.086287$ 0.086287 $ 0.086287 Minden idők csúcspontja $ 2.45$ 2.45 $ 2.45 Legalacsonyabb ár $ 0.079411$ 0.079411 $ 0.079411 Árváltozás (1H) +0.00% Árváltozás (1D) +0.49% Árváltozás (7D) -2.54% Árváltozás (7D) -2.54%

Bware (INFRA) valós idejű ár: $0.085217. Az elmúlt 24 órában, a(z)INFRA legalacsonyabb ára $ 0.084634, legmagasabb ára pedig $ 0.086287 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) INFRA valaha volt legmagasabb ára $ 2.45, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.079411 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) INFRA változása a következő volt: +0.00% az elmúlt órában, +0.49% az elmúlt 24 órában, és -2.54% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Bware (INFRA) piaci információk

Piaci érték $ 426.71K$ 426.71K $ 426.71K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 8.52M$ 8.52M $ 8.52M Forgalomban lévő készlet 5.01M 5.01M 5.01M Teljes tokenszám 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

A(z) Bware jelenlegi piaci plafonja $ 426.71K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) INFRA keringésben lévő tokenszáma 5.01M, és a teljes tokenszám 100000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 8.52M.