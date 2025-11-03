TőzsdeDEX+
Vásárolj kriptótPiacokSpotFutures500XEarnEsemények
Több
Blue Chip Blitz
A(z) élő Bware ár ma 0.085217 USD. Kövesd nyomon a(z) INFRA USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) INFRA ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.A(z) élő Bware ár ma 0.085217 USD. Kövesd nyomon a(z) INFRA USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) INFRA ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: INFRA

INFRA árinformációk

Mi a(z) INFRA

INFRA fehér könyv

INFRA hivatalos webhely

INFRA tokenomikai adatai

INFRA árelőrejelzés

Bevételszerzés

Airdrop+

Hírek

Blog

Tanulás

Bware Logó

Bware Ár (INFRA)

Nem listázott

1 INFRA-USD élő ár:

$0.084967
$0.084967$0.084967
+0.20%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
Bware (INFRA) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 10:55:43 (UTC+8)

Bware (INFRA) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.084634
$ 0.084634$ 0.084634
24h alacsony
$ 0.086287
$ 0.086287$ 0.086287
24h magas

$ 0.084634
$ 0.084634$ 0.084634

$ 0.086287
$ 0.086287$ 0.086287

$ 2.45
$ 2.45$ 2.45

$ 0.079411
$ 0.079411$ 0.079411

+0.00%

+0.49%

-2.54%

-2.54%

Bware (INFRA) valós idejű ár: $0.085217. Az elmúlt 24 órában, a(z)INFRA legalacsonyabb ára $ 0.084634, legmagasabb ára pedig $ 0.086287 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) INFRA valaha volt legmagasabb ára $ 2.45, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.079411 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) INFRA változása a következő volt: +0.00% az elmúlt órában, +0.49% az elmúlt 24 órában, és -2.54% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Bware (INFRA) piaci információk

$ 426.71K
$ 426.71K$ 426.71K

--
----

$ 8.52M
$ 8.52M$ 8.52M

5.01M
5.01M 5.01M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

A(z) Bware jelenlegi piaci plafonja $ 426.71K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) INFRA keringésben lévő tokenszáma 5.01M, és a teljes tokenszám 100000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 8.52M.

Bware (INFRA) árelőzmények USD

A(z) BwareUSD mai árváltozása a következő volt: $ +0.00041742.
A(z) Bware USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ -0.0097210184.
A(z) Bware USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ -0.0157460904.
A(z) Bware USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ -0.03186313911160475.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ +0.00041742+0.49%
30 nap$ -0.0097210184-11.40%
60 nap$ -0.0157460904-18.47%
90 nap$ -0.03186313911160475-27.21%

Mi a(z) Bware (INFRA)

What is the project about? Bware Labs is a provider of multichain, scalable solutions, focused on infrastructure and dev tools. Founded in 2020, in Bucharest, Romania, Bware Labs aims to solve efficiency and performance challenges in the Web3 industry.

What makes your project unique? Providing unparalleled quality, performance, and ease of use to blockchain API, Blast, Bware Labs API platform innovates by decentralizing its infrastructure through onboarding third-party node providers to participate in the platform. It does this by being the first to adopt a reward model for node runners, incentivizing them in order to increase the decentralization of the platform and ultimately improve access to supported blockchains.

History of your project. The Bware Labs founders set out to build an alternative infrastructure platform that focused on high performance, decentralization, security, and accessibility all at the same time, without relying on a centralized authority. This is how Blast, Bware Labs decentralized API platform appeared. Bware Labs now offers a full range of services for Avalanche Subnets and Polygon Supernets, validators, custom indexing services on the Klaytn Network, snapshot services for Aptos, XPLA, Persistence, OKP4, Nolus and Uptick, faucet services, and they are bridge operators for Avalanche, deBridge, Axelar, and Connext.

What’s next for your project? Bware Labs expanded well over the blockchain infrastructure business and is aiming to become an all-encompassing ecosystem for all the tools the Web3 players need, servicing not only builders, but also enterprises, blockchains, and App Chains.

What can your token be used for? $INFRA is the ERC20 token that enables Blast to run permissionless. The node providers in Blast are rewarded with the INFRA token if they can sustain the quality required by Bware Labs' proprietary Integrity protocol. Holders will be able to stake tokens, run their own nodes, or delegate them to earn more yield.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Bware (INFRA) Erőforrás

Fehér könyv
Hivatalos webhely

Bware árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Bware (INFRA) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Bware (INFRA) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Bware rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Bware árelőrejelzését most!

INFRA helyi valutákra

Bware (INFRA) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Bware (INFRA) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) INFRA token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Bware (INFRA)

Mennyit ér ma a(z) Bware (INFRA)?
A(z) élő INFRA ár a(z) USD esetében 0.085217 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) INFRA ára a(z) USD esetében?
A(z) INFRA jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.085217. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Bware piaci plafonja?
A(z) INFRA piaci plafonja $ 426.71K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) INFRA keringésben lévő tokenszáma?
A(z) INFRA keringésben lévő tokenszáma 5.01M USD.
Mi volt a(z) INFRA mindenkori legmagasabb ára?
A(z) INFRA mindenkori legmagasabb ára 2.45 USD.
Mi volt a(z) INFRA mindenkori legmagasabb ár?
A(z) INFRA mindenkori legalacsonyabb ára 0.079411 USD.
Mekkora a(z) INFRA kereskedési volumene?
A(z) INFRA élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) INFRA ára emelkedni fog idén?
A(z) INFRA a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) INFRA árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 10:55:43 (UTC+8)

Bware (INFRA) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

FORRÓ

Jelenleg népszerű kriptovaluták, amelyek jelentős piaci figyelmet kapnak

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$109,071.36
$109,071.36$109,071.36

-0.94%

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,809.20
$3,809.20$3,809.20

-1.14%

PayAI Network Logó

PayAI Network

PAYAI

$0.02431
$0.02431$0.02431

-7.60%

Aster Logó

Aster

ASTER

$1.1231
$1.1231$1.1231

-10.99%

Solana Logó

Solana

SOL

$184.12
$184.12$184.12

+0.18%

Legfelső volumen

A legmagasabb kereskedési volumenű kriptovaluták

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$109,071.36
$109,071.36$109,071.36

-0.94%

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,809.20
$3,809.20$3,809.20

-1.14%

Solana Logó

Solana

SOL

$184.12
$184.12$184.12

+0.18%

DASH Logó

DASH

DASH

$87.90
$87.90$87.90

-0.79%

XRP Logó

XRP

XRP

$2.4731
$2.4731$2.4731

-1.07%

Újonnan hozzáadva

Nemrégiben listázott kriptovaluták, amelyek elérhetők kereskedésre

TeaFi Logó

TeaFi

TEAFI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Logó

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

NXT Protocol Logó

NXT Protocol

NXT

$0.0374
$0.0374$0.0374

-25.20%

Credia Layer Logó

Credia Layer

CRED

$0.05681
$0.05681$0.05681

+184.05%

Audiera Logó

Audiera

BEAT

$0.09695
$0.09695$0.09695

+17.35%

Legjobban erősödő kriptovaluták

A mai nap legnagyobb kriptovalutaár-növekedései

LuckyMeme Logó

LuckyMeme

LUCKY

$0.000000002124
$0.000000002124$0.000000002124

+388.27%

WhisperFi Logó

WhisperFi

WISP

$0.02065
$0.02065$0.02065

+158.12%

Burnr Logó

Burnr

BURNR

$0.00007871
$0.00007871$0.00007871

+114.99%

Ant Token Logó

Ant Token

ANTY

$0.0000451
$0.0000451$0.0000451

+78.96%

DEGENFI Logó

DEGENFI

DEGENFI

$0.000000000497
$0.000000000497$0.000000000497

+27.76%