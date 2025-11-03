Bware Ár (INFRA)
Bware (INFRA) valós idejű ár: $0.085217. Az elmúlt 24 órában, a(z)INFRA legalacsonyabb ára $ 0.084634, legmagasabb ára pedig $ 0.086287 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) INFRA valaha volt legmagasabb ára $ 2.45, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.079411 volt.
A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) INFRA változása a következő volt: +0.00% az elmúlt órában, +0.49% az elmúlt 24 órában, és -2.54% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.
A(z) Bware jelenlegi piaci plafonja $ 426.71K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) INFRA keringésben lévő tokenszáma 5.01M, és a teljes tokenszám 100000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 8.52M.
A(z) BwareUSD mai árváltozása a következő volt: $ +0.00041742.
A(z) Bware USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ -0.0097210184.
A(z) Bware USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ -0.0157460904.
A(z) Bware USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ -0.03186313911160475.
|Időszak
|Változás (USD)
|Változás (%)
|Ma
|$ +0.00041742
|+0.49%
|30 nap
|$ -0.0097210184
|-11.40%
|60 nap
|$ -0.0157460904
|-18.47%
|90 nap
|$ -0.03186313911160475
|-27.21%
What is the project about? Bware Labs is a provider of multichain, scalable solutions, focused on infrastructure and dev tools. Founded in 2020, in Bucharest, Romania, Bware Labs aims to solve efficiency and performance challenges in the Web3 industry.
What makes your project unique? Providing unparalleled quality, performance, and ease of use to blockchain API, Blast, Bware Labs API platform innovates by decentralizing its infrastructure through onboarding third-party node providers to participate in the platform. It does this by being the first to adopt a reward model for node runners, incentivizing them in order to increase the decentralization of the platform and ultimately improve access to supported blockchains.
History of your project. The Bware Labs founders set out to build an alternative infrastructure platform that focused on high performance, decentralization, security, and accessibility all at the same time, without relying on a centralized authority. This is how Blast, Bware Labs decentralized API platform appeared. Bware Labs now offers a full range of services for Avalanche Subnets and Polygon Supernets, validators, custom indexing services on the Klaytn Network, snapshot services for Aptos, XPLA, Persistence, OKP4, Nolus and Uptick, faucet services, and they are bridge operators for Avalanche, deBridge, Axelar, and Connext.
What’s next for your project? Bware Labs expanded well over the blockchain infrastructure business and is aiming to become an all-encompassing ecosystem for all the tools the Web3 players need, servicing not only builders, but also enterprises, blockchains, and App Chains.
What can your token be used for? $INFRA is the ERC20 token that enables Blast to run permissionless. The node providers in Blast are rewarded with the INFRA token if they can sustain the quality required by Bware Labs' proprietary Integrity protocol. Holders will be able to stake tokens, run their own nodes, or delegate them to earn more yield.
Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Bware (INFRA) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) INFRA token kapcsán!
A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.
