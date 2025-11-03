BVM (BVM) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.01135017 $ 0.01135017 $ 0.01135017 24h alacsony $ 0.01179413 $ 0.01179413 $ 0.01179413 24h magas 24h alacsony $ 0.01135017$ 0.01135017 $ 0.01135017 24h magas $ 0.01179413$ 0.01179413 $ 0.01179413 Minden idők csúcspontja $ 6.94$ 6.94 $ 6.94 Legalacsonyabb ár $ 0.0089956$ 0.0089956 $ 0.0089956 Árváltozás (1H) -0.89% Árváltozás (1D) -2.48% Árváltozás (7D) -12.30% Árváltozás (7D) -12.30%

BVM (BVM) valós idejű ár: $0.01138755. Az elmúlt 24 órában, a(z)BVM legalacsonyabb ára $ 0.01135017, legmagasabb ára pedig $ 0.01179413 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) BVM valaha volt legmagasabb ára $ 6.94, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.0089956 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) BVM változása a következő volt: -0.89% az elmúlt órában, -2.48% az elmúlt 24 órában, és -12.30% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

BVM (BVM) piaci információk

Piaci érték $ 282.21K$ 282.21K $ 282.21K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 1.13M$ 1.13M $ 1.13M Forgalomban lévő készlet 24.82M 24.82M 24.82M Teljes tokenszám 99,741,589.87 99,741,589.87 99,741,589.87

A(z) BVM jelenlegi piaci plafonja $ 282.21K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) BVM keringésben lévő tokenszáma 24.82M, és a teljes tokenszám 99741589.87. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 1.13M.