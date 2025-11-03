TőzsdeDEX+
A(z) élő Breaking Bread ár ma 0.00003105 USD. Kövesd nyomon a(z) BRBR USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) BRBR ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be.
Breaking Bread (BRBR) Élő árdiagram
Breaking Bread (BRBR) árinformáció (USD)

Breaking Bread (BRBR) valós idejű ár: $0.00003105. Az elmúlt 24 órában, a(z)BRBR legalacsonyabb ára $ 0.00002928, legmagasabb ára pedig $ 0.00003199 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) BRBR valaha volt legmagasabb ára $ 0.00035676, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00002866 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) BRBR változása a következő volt: -1.63% az elmúlt órában, +6.05% az elmúlt 24 órában, és -54.62% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Breaking Bread (BRBR) piaci információk

A(z) Breaking Bread jelenlegi piaci plafonja $ 31.21K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) BRBR keringésben lévő tokenszáma 999.95M, és a teljes tokenszám 999953274.114448. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 31.21K.

Breaking Bread (BRBR) árelőzmények USD

A(z) Breaking BreadUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) Breaking Bread USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ -0.0000258161.
A(z) Breaking Bread USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ 0.
A(z) Breaking Bread USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

Mi a(z) Breaking Bread (BRBR)

Breaking Bread is a pioneer in Solana meme token designed around a simple and transparent rewards system. With 0% tax on trades, every holder benefits directly from activity without hidden costs or penalties. The token automatically redistributes 100% of creator rewards from Pump.fun back to the community, ensuring fair participation for all holders. The project emphasizes consistency, trust, and community engagement, framing daily “breaking of bread” rewards as both a symbolic ritual and a practical way to sustain value for those who participate.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Breaking Bread árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Breaking Bread (BRBR) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Breaking Bread (BRBR) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Breaking Bread rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Breaking Bread (BRBR) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Breaking Bread (BRBR) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) BRBR token kapcsán!

Mennyit ér ma a(z) Breaking Bread (BRBR)?
A(z) élő BRBR ár a(z) USD esetében 0.00003105 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) BRBR ára a(z) USD esetében?
A(z) BRBR jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.00003105. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Breaking Bread piaci plafonja?
A(z) BRBR piaci plafonja $ 31.21K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) BRBR keringésben lévő tokenszáma?
A(z) BRBR keringésben lévő tokenszáma 999.95M USD.
Mi volt a(z) BRBR mindenkori legmagasabb ára?
A(z) BRBR mindenkori legmagasabb ára 0.00035676 USD.
Mi volt a(z) BRBR mindenkori legmagasabb ár?
A(z) BRBR mindenkori legalacsonyabb ára 0.00002866 USD.
Mekkora a(z) BRBR kereskedési volumene?
A(z) BRBR élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) BRBR ára emelkedni fog idén?
A(z) BRBR a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) BRBR árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

