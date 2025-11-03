Breaking Bread (BRBR) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.00002928 - $ 0.00003199
24h alacsony: $ 0.00002928
24h magas: $ 0.00003199
Minden idők csúcspontja: $ 0.00035676
Legalacsonyabb ár: $ 0.00002866
Árváltozás (1H): -1.63%
Árváltozás (1D): +6.05%
Árváltozás (7D): -54.62%

Breaking Bread (BRBR) valós idejű ár: $0.00003105. Az elmúlt 24 órában, a(z)BRBR legalacsonyabb ára $ 0.00002928, legmagasabb ára pedig $ 0.00003199 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) BRBR valaha volt legmagasabb ára $ 0.00035676, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00002866 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) BRBR változása a következő volt: -1.63% az elmúlt órában, +6.05% az elmúlt 24 órában, és -54.62% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Breaking Bread (BRBR) piaci információk

Piaci érték: $ 31.21K
Volumen (24H): --
Teljes mértékben hígított piaci plafon: $ 31.21K
Forgalomban lévő készlet: 999.95M
Teljes tokenszám: 999,953,274.114448

A(z) Breaking Bread jelenlegi piaci plafonja $ 31.21K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) BRBR keringésben lévő tokenszáma 999.95M, és a teljes tokenszám 999953274.114448. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 31.21K.