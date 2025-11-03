Brain (SN90) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.802179 $ 0.802179 $ 0.802179 24h alacsony $ 0.870744 $ 0.870744 $ 0.870744 24h magas 24h alacsony $ 0.802179$ 0.802179 $ 0.802179 24h magas $ 0.870744$ 0.870744 $ 0.870744 Minden idők csúcspontja $ 0.952517$ 0.952517 $ 0.952517 Legalacsonyabb ár $ 0.316266$ 0.316266 $ 0.316266 Árváltozás (1H) -1.06% Árváltozás (1D) -4.03% Árváltozás (7D) +5.75% Árváltozás (7D) +5.75%

Brain (SN90) valós idejű ár: $0.803464. Az elmúlt 24 órában, a(z)SN90 legalacsonyabb ára $ 0.802179, legmagasabb ára pedig $ 0.870744 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) SN90 valaha volt legmagasabb ára $ 0.952517, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.316266 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) SN90 változása a következő volt: -1.06% az elmúlt órában, -4.03% az elmúlt 24 órában, és +5.75% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Brain (SN90) piaci információk

Piaci érték $ 442.68K$ 442.68K $ 442.68K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 442.68K$ 442.68K $ 442.68K Forgalomban lévő készlet 549.68K 549.68K 549.68K Teljes tokenszám 549,680.0 549,680.0 549,680.0

A(z) Brain jelenlegi piaci plafonja $ 442.68K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) SN90 keringésben lévő tokenszáma 549.68K, és a teljes tokenszám 549680.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 442.68K.