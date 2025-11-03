TőzsdeDEX+
A(z) élő Brain ár ma 0.803464 USD. Kövesd nyomon a(z) SN90 USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) SN90 ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: SN90

SN90 árinformációk

Mi a(z) SN90

SN90 tokenomikai adatai

SN90 árelőrejelzés

Brain Logó

Brain Ár (SN90)

Nem listázott

1 SN90-USD élő ár:

$0.805341
$0.805341
-3.80%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
Brain (SN90) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 10:53:37 (UTC+8)

Brain (SN90) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.802179
$ 0.802179
24h alacsony
$ 0.870744
$ 0.870744
24h magas

$ 0.802179
$ 0.802179

$ 0.870744
$ 0.870744

$ 0.952517
$ 0.952517

$ 0.316266
$ 0.316266

-1.06%

-4.03%

+5.75%

+5.75%

Brain (SN90) valós idejű ár: $0.803464. Az elmúlt 24 órában, a(z)SN90 legalacsonyabb ára $ 0.802179, legmagasabb ára pedig $ 0.870744 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) SN90 valaha volt legmagasabb ára $ 0.952517, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.316266 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) SN90 változása a következő volt: -1.06% az elmúlt órában, -4.03% az elmúlt 24 órában, és +5.75% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Brain (SN90) piaci információk

$ 442.68K
$ 442.68K

--
----

$ 442.68K
$ 442.68K

549.68K
549.68K

549,680.0
549,680.0

A(z) Brain jelenlegi piaci plafonja $ 442.68K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) SN90 keringésben lévő tokenszáma 549.68K, és a teljes tokenszám 549680.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 442.68K.

Brain (SN90) árelőzmények USD

A(z) BrainUSD mai árváltozása a következő volt: $ -0.0337810377016029.
A(z) Brain USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ +0.5660650543.
A(z) Brain USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ +0.5800969103.
A(z) Brain USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ +0.1282954958490836.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ -0.0337810377016029-4.03%
30 nap$ +0.5660650543+70.45%
60 nap$ +0.5800969103+72.20%
90 nap$ +0.1282954958490836+19.00%

Mi a(z) Brain (SN90)

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Brain árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Brain (SN90) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Brain (SN90) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Brain rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Brain árelőrejelzését most!

SN90 helyi valutákra

Brain (SN90) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Brain (SN90) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) SN90 token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Brain (SN90)

Mennyit ér ma a(z) Brain (SN90)?
A(z) élő SN90 ár a(z) USD esetében 0.803464 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) SN90 ára a(z) USD esetében?
A(z) SN90 jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.803464. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Brain piaci plafonja?
A(z) SN90 piaci plafonja $ 442.68K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) SN90 keringésben lévő tokenszáma?
A(z) SN90 keringésben lévő tokenszáma 549.68K USD.
Mi volt a(z) SN90 mindenkori legmagasabb ára?
A(z) SN90 mindenkori legmagasabb ára 0.952517 USD.
Mi volt a(z) SN90 mindenkori legmagasabb ár?
A(z) SN90 mindenkori legalacsonyabb ára 0.316266 USD.
Mekkora a(z) SN90 kereskedési volumene?
A(z) SN90 élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) SN90 ára emelkedni fog idén?
A(z) SN90 a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) SN90 árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 10:53:37 (UTC+8)

Brain (SN90) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

$108,887.03

$3,801.61

$0.02442

$1.1206

$183.68

$108,887.03

$3,801.61

$183.68

$88.74

$2.4677

$0.00000

$0.00000

$0.0372

$0.05674

$0.09550

$0.000000002110

$0.02065

$0.00007778

$0.0000451

$0.000000000528

