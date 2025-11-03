BlockMind (BMIND) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.00000498 $ 0.00000498 $ 0.00000498 24h alacsony $ 0.00000506 $ 0.00000506 $ 0.00000506 24h magas 24h alacsony $ 0.00000498$ 0.00000498 $ 0.00000498 24h magas $ 0.00000506$ 0.00000506 $ 0.00000506 Minden idők csúcspontja $ 0.00000744$ 0.00000744 $ 0.00000744 Legalacsonyabb ár $ 0.00000403$ 0.00000403 $ 0.00000403 Árváltozás (1H) -- Árváltozás (1D) -0.75% Árváltozás (7D) -5.49% Árváltozás (7D) -5.49%

BlockMind (BMIND) valós idejű ár: $0.000005. Az elmúlt 24 órában, a(z)BMIND legalacsonyabb ára $ 0.00000498, legmagasabb ára pedig $ 0.00000506 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) BMIND valaha volt legmagasabb ára $ 0.00000744, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00000403 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) BMIND változása a következő volt: -- az elmúlt órában, -0.75% az elmúlt 24 órában, és -5.49% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

BlockMind (BMIND) piaci információk

Piaci érték $ 500.16K$ 500.16K $ 500.16K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 500.16K$ 500.16K $ 500.16K Forgalomban lévő készlet 100.00B 100.00B 100.00B Teljes tokenszám 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

A(z) BlockMind jelenlegi piaci plafonja $ 500.16K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) BMIND keringésben lévő tokenszáma 100.00B, és a teljes tokenszám 100000000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 500.16K.