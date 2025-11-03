TőzsdeDEX+
Vásárolj kriptótPiacokSpotFutures500XEarnEsemények
Több
Blue Chip Blitz
A(z) élő Blitz ár ma 0 USD. Kövesd nyomon a(z) BLTZ USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) BLTZ ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.A(z) élő Blitz ár ma 0 USD. Kövesd nyomon a(z) BLTZ USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) BLTZ ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: BLTZ

BLTZ árinformációk

Mi a(z) BLTZ

BLTZ hivatalos webhely

BLTZ tokenomikai adatai

BLTZ árelőrejelzés

Bevételszerzés

Airdrop+

Hírek

Blog

Tanulás

Blitz Logó

Blitz Ár (BLTZ)

Nem listázott

1 BLTZ-USD élő ár:

--
----
-3.60%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
Blitz (BLTZ) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 10:49:55 (UTC+8)

Blitz (BLTZ) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0
$ 0$ 0
24h alacsony
$ 0
$ 0$ 0
24h magas

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.12%

-3.66%

-19.87%

-19.87%

Blitz (BLTZ) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)BLTZ legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) BLTZ valaha volt legmagasabb ára $ 0, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) BLTZ változása a következő volt: +0.12% az elmúlt órában, -3.66% az elmúlt 24 órában, és -19.87% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Blitz (BLTZ) piaci információk

$ 68.40K
$ 68.40K$ 68.40K

--
----

$ 68.40K
$ 68.40K$ 68.40K

1.56T
1.56T 1.56T

1,555,369,000,000.0
1,555,369,000,000.0 1,555,369,000,000.0

A(z) Blitz jelenlegi piaci plafonja $ 68.40K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) BLTZ keringésben lévő tokenszáma 1.56T, és a teljes tokenszám 1555369000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 68.40K.

Blitz (BLTZ) árelőzmények USD

A(z) BlitzUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) Blitz USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ 0.
A(z) Blitz USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ 0.
A(z) Blitz USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0-3.66%
30 nap$ 0-40.33%
60 nap$ 0-64.34%
90 nap$ 0--

Mi a(z) Blitz (BLTZ)

Blitz (BLTZ) is a deflationary token in the Pulseium ecosystem with an Auto-LP mechanism which rewards holders and liquidity providers with PLSX while burning supply and increasing burned liquidity from trading fees. Liquidity providers may farm with their LP tokens in our non-custodial layered liquid staking farms to earn IRS which rewards holders with INC (the PulseX farm reward token). The ecosystem is tied directly to PulseChain core tokens via liquidity while rewarding the holders and LP's with PulseChain core tokens.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Blitz (BLTZ) Erőforrás

Hivatalos webhely

Blitz árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Blitz (BLTZ) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Blitz (BLTZ) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Blitz rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Blitz árelőrejelzését most!

BLTZ helyi valutákra

Blitz (BLTZ) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Blitz (BLTZ) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) BLTZ token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Blitz (BLTZ)

Mennyit ér ma a(z) Blitz (BLTZ)?
A(z) élő BLTZ ár a(z) USD esetében 0 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) BLTZ ára a(z) USD esetében?
A(z) BLTZ jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Blitz piaci plafonja?
A(z) BLTZ piaci plafonja $ 68.40K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) BLTZ keringésben lévő tokenszáma?
A(z) BLTZ keringésben lévő tokenszáma 1.56T USD.
Mi volt a(z) BLTZ mindenkori legmagasabb ára?
A(z) BLTZ mindenkori legmagasabb ára 0 USD.
Mi volt a(z) BLTZ mindenkori legmagasabb ár?
A(z) BLTZ mindenkori legalacsonyabb ára 0 USD.
Mekkora a(z) BLTZ kereskedési volumene?
A(z) BLTZ élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) BLTZ ára emelkedni fog idén?
A(z) BLTZ a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) BLTZ árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 10:49:55 (UTC+8)

Blitz (BLTZ) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

FORRÓ

Jelenleg népszerű kriptovaluták, amelyek jelentős piaci figyelmet kapnak

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$108,800.72
$108,800.72$108,800.72

-1.18%

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,790.74
$3,790.74$3,790.74

-1.62%

PayAI Network Logó

PayAI Network

PAYAI

$0.02426
$0.02426$0.02426

-7.79%

Aster Logó

Aster

ASTER

$1.1098
$1.1098$1.1098

-12.05%

Solana Logó

Solana

SOL

$183.18
$183.18$183.18

-0.32%

Legfelső volumen

A legmagasabb kereskedési volumenű kriptovaluták

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$108,800.72
$108,800.72$108,800.72

-1.18%

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,790.74
$3,790.74$3,790.74

-1.62%

Solana Logó

Solana

SOL

$183.18
$183.18$183.18

-0.32%

DASH Logó

DASH

DASH

$87.52
$87.52$87.52

-1.21%

XRP Logó

XRP

XRP

$2.4657
$2.4657$2.4657

-1.36%

Újonnan hozzáadva

Nemrégiben listázott kriptovaluták, amelyek elérhetők kereskedésre

TeaFi Logó

TeaFi

TEAFI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Logó

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

NXT Protocol Logó

NXT Protocol

NXT

$0.0379
$0.0379$0.0379

-24.20%

Credia Layer Logó

Credia Layer

CRED

$0.05772
$0.05772$0.05772

+188.60%

Audiera Logó

Audiera

BEAT

$0.09402
$0.09402$0.09402

+13.81%

Legjobban erősödő kriptovaluták

A mai nap legnagyobb kriptovalutaár-növekedései

LuckyMeme Logó

LuckyMeme

LUCKY

$0.000000002110
$0.000000002110$0.000000002110

+385.05%

WhisperFi Logó

WhisperFi

WISP

$0.02065
$0.02065$0.02065

+158.12%

Burnr Logó

Burnr

BURNR

$0.00007701
$0.00007701$0.00007701

+110.35%

Ant Token Logó

Ant Token

ANTY

$0.0000451
$0.0000451$0.0000451

+78.96%

DEGENFI Logó

DEGENFI

DEGENFI

$0.000000000497
$0.000000000497$0.000000000497

+27.76%