BFUSD (BFUSD) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.9995 $ 0.9995 $ 0.9995 24h alacsony $ 1.0 $ 1.0 $ 1.0 24h magas 24h alacsony $ 0.9995$ 0.9995 $ 0.9995 24h magas $ 1.0$ 1.0 $ 1.0 Minden idők csúcspontja $ 1.007$ 1.007 $ 1.007 Legalacsonyabb ár $ 0.997772$ 0.997772 $ 0.997772 Árváltozás (1H) -0.01% Árváltozás (1D) +0.04% Árváltozás (7D) -0.00% Árváltozás (7D) -0.00%

BFUSD (BFUSD) valós idejű ár: $0.999965. Az elmúlt 24 órában, a(z)BFUSD legalacsonyabb ára $ 0.9995, legmagasabb ára pedig $ 1.0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) BFUSD valaha volt legmagasabb ára $ 1.007, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.997772 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) BFUSD változása a következő volt: -0.01% az elmúlt órában, +0.04% az elmúlt 24 órában, és -0.00% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

BFUSD (BFUSD) piaci információk

Piaci érték $ 1.32B$ 1.32B $ 1.32B Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 1.32B$ 1.32B $ 1.32B Forgalomban lévő készlet 1.32B 1.32B 1.32B Teljes tokenszám 1,320,000,000.0 1,320,000,000.0 1,320,000,000.0

A(z) BFUSD jelenlegi piaci plafonja $ 1.32B, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) BFUSD keringésben lévő tokenszáma 1.32B, és a teljes tokenszám 1320000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 1.32B.