ASSDAQ (ASSDAQ) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.00156119 $ 0.00156119 $ 0.00156119 24h alacsony $ 0.00177096 $ 0.00177096 $ 0.00177096 24h magas 24h alacsony $ 0.00156119$ 0.00156119 $ 0.00156119 24h magas $ 0.00177096$ 0.00177096 $ 0.00177096 Minden idők csúcspontja $ 0.01013732$ 0.01013732 $ 0.01013732 Legalacsonyabb ár $ 0.00089368$ 0.00089368 $ 0.00089368 Árváltozás (1H) -0.81% Árváltozás (1D) +8.32% Árváltozás (7D) -2.90% Árváltozás (7D) -2.90%

ASSDAQ (ASSDAQ) valós idejű ár: $0.001732. Az elmúlt 24 órában, a(z)ASSDAQ legalacsonyabb ára $ 0.00156119, legmagasabb ára pedig $ 0.00177096 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) ASSDAQ valaha volt legmagasabb ára $ 0.01013732, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00089368 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) ASSDAQ változása a következő volt: -0.81% az elmúlt órában, +8.32% az elmúlt 24 órában, és -2.90% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

ASSDAQ (ASSDAQ) piaci információk

Piaci érték $ 1.73M$ 1.73M $ 1.73M Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 1.73M$ 1.73M $ 1.73M Forgalomban lévő készlet 999.94M 999.94M 999.94M Teljes tokenszám 999,936,352.652213 999,936,352.652213 999,936,352.652213

A(z) ASSDAQ jelenlegi piaci plafonja $ 1.73M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) ASSDAQ keringésben lévő tokenszáma 999.94M, és a teljes tokenszám 999936352.652213. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 1.73M.