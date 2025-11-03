AI Dev Agent (AIDEV) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.00124963 $ 0.00124963 $ 0.00124963 24h alacsony $ 0.00157915 $ 0.00157915 $ 0.00157915 24h magas 24h alacsony $ 0.00124963$ 0.00124963 $ 0.00124963 24h magas $ 0.00157915$ 0.00157915 $ 0.00157915 Minden idők csúcspontja $ 0.00782371$ 0.00782371 $ 0.00782371 Legalacsonyabb ár $ 0.00013484$ 0.00013484 $ 0.00013484 Árváltozás (1H) -0.00% Árváltozás (1D) -12.59% Árváltozás (7D) -3.52% Árváltozás (7D) -3.52%

AI Dev Agent (AIDEV) valós idejű ár: $0.0012591. Az elmúlt 24 órában, a(z)AIDEV legalacsonyabb ára $ 0.00124963, legmagasabb ára pedig $ 0.00157915 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) AIDEV valaha volt legmagasabb ára $ 0.00782371, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00013484 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) AIDEV változása a következő volt: -0.00% az elmúlt órában, -12.59% az elmúlt 24 órában, és -3.52% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

AI Dev Agent (AIDEV) piaci információk

Piaci érték $ 97.80K$ 97.80K $ 97.80K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 503.60K$ 503.60K $ 503.60K Forgalomban lévő készlet 77.68M 77.68M 77.68M Teljes tokenszám 400,000,000.0 400,000,000.0 400,000,000.0

A(z) AI Dev Agent jelenlegi piaci plafonja $ 97.80K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) AIDEV keringésben lévő tokenszáma 77.68M, és a teljes tokenszám 400000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 503.60K.