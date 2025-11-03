TőzsdeDEX+
Vásárolj kriptótPiacokSpotFutures500XEarnEsemények
Több
Blue Chip Blitz
A(z) élő AI Dev Agent ár ma 0.0012591 USD. Kövesd nyomon a(z) AIDEV USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) AIDEV ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.A(z) élő AI Dev Agent ár ma 0.0012591 USD. Kövesd nyomon a(z) AIDEV USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) AIDEV ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: AIDEV

AIDEV árinformációk

Mi a(z) AIDEV

AIDEV hivatalos webhely

AIDEV tokenomikai adatai

AIDEV árelőrejelzés

Bevételszerzés

Airdrop+

Hírek

Blog

Tanulás

AI Dev Agent Logó

AI Dev Agent Ár (AIDEV)

Nem listázott

1 AIDEV-USD élő ár:

$0.0012591
$0.0012591$0.0012591
-12.50%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
AI Dev Agent (AIDEV) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 10:34:00 (UTC+8)

AI Dev Agent (AIDEV) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.00124963
$ 0.00124963$ 0.00124963
24h alacsony
$ 0.00157915
$ 0.00157915$ 0.00157915
24h magas

$ 0.00124963
$ 0.00124963$ 0.00124963

$ 0.00157915
$ 0.00157915$ 0.00157915

$ 0.00782371
$ 0.00782371$ 0.00782371

$ 0.00013484
$ 0.00013484$ 0.00013484

-0.00%

-12.59%

-3.52%

-3.52%

AI Dev Agent (AIDEV) valós idejű ár: $0.0012591. Az elmúlt 24 órában, a(z)AIDEV legalacsonyabb ára $ 0.00124963, legmagasabb ára pedig $ 0.00157915 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) AIDEV valaha volt legmagasabb ára $ 0.00782371, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00013484 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) AIDEV változása a következő volt: -0.00% az elmúlt órában, -12.59% az elmúlt 24 órában, és -3.52% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

AI Dev Agent (AIDEV) piaci információk

$ 97.80K
$ 97.80K$ 97.80K

--
----

$ 503.60K
$ 503.60K$ 503.60K

77.68M
77.68M 77.68M

400,000,000.0
400,000,000.0 400,000,000.0

A(z) AI Dev Agent jelenlegi piaci plafonja $ 97.80K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) AIDEV keringésben lévő tokenszáma 77.68M, és a teljes tokenszám 400000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 503.60K.

AI Dev Agent (AIDEV) árelőzmények USD

A(z) AI Dev AgentUSD mai árváltozása a következő volt: $ -0.000181473925842877.
A(z) AI Dev Agent USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ -0.0003386700.
A(z) AI Dev Agent USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ +0.0098315948.
A(z) AI Dev Agent USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ +0.0009284752871465046.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ -0.000181473925842877-12.59%
30 nap$ -0.0003386700-26.89%
60 nap$ +0.0098315948+780.84%
90 nap$ +0.0009284752871465046+280.82%

Mi a(z) AI Dev Agent (AIDEV)

AI Dev Agent is an AI-powered, no-code platform that enables users to create fully functional digital products, including websites, games, apps, and more, using only natural language prompts. It automates the most time-consuming aspects of development, removing the need for traditional coding skills. Every project launched through the platform can issue its own token, paired to $AIDEV, allowing creators to establish independent economies and raise funds like Web3-native startups. The platform is backed by a strong network of strategic partners, including GameSwift and Cookie3, providing technical and ecosystem support.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

AI Dev Agent (AIDEV) Erőforrás

Hivatalos webhely

AI Dev Agent árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) AI Dev Agent (AIDEV) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) AI Dev Agent (AIDEV) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) AI Dev Agent rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) AI Dev Agent árelőrejelzését most!

AIDEV helyi valutákra

AI Dev Agent (AIDEV) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) AI Dev Agent (AIDEV) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) AIDEV token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: AI Dev Agent (AIDEV)

Mennyit ér ma a(z) AI Dev Agent (AIDEV)?
A(z) élő AIDEV ár a(z) USD esetében 0.0012591 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) AIDEV ára a(z) USD esetében?
A(z) AIDEV jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.0012591. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) AI Dev Agent piaci plafonja?
A(z) AIDEV piaci plafonja $ 97.80K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) AIDEV keringésben lévő tokenszáma?
A(z) AIDEV keringésben lévő tokenszáma 77.68M USD.
Mi volt a(z) AIDEV mindenkori legmagasabb ára?
A(z) AIDEV mindenkori legmagasabb ára 0.00782371 USD.
Mi volt a(z) AIDEV mindenkori legmagasabb ár?
A(z) AIDEV mindenkori legalacsonyabb ára 0.00013484 USD.
Mekkora a(z) AIDEV kereskedési volumene?
A(z) AIDEV élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) AIDEV ára emelkedni fog idén?
A(z) AIDEV a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) AIDEV árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 10:34:00 (UTC+8)

AI Dev Agent (AIDEV) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

FORRÓ

Jelenleg népszerű kriptovaluták, amelyek jelentős piaci figyelmet kapnak

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$108,910.05
$108,910.05$108,910.05

-1.08%

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,797.46
$3,797.46$3,797.46

-1.44%

PayAI Network Logó

PayAI Network

PAYAI

$0.02477
$0.02477$0.02477

-5.85%

Aster Logó

Aster

ASTER

$1.1246
$1.1246$1.1246

-10.88%

Solana Logó

Solana

SOL

$183.80
$183.80$183.80

+0.01%

Legfelső volumen

A legmagasabb kereskedési volumenű kriptovaluták

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$108,910.05
$108,910.05$108,910.05

-1.08%

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,797.46
$3,797.46$3,797.46

-1.44%

Solana Logó

Solana

SOL

$183.80
$183.80$183.80

+0.01%

DASH Logó

DASH

DASH

$90.30
$90.30$90.30

+1.91%

XRP Logó

XRP

XRP

$2.4613
$2.4613$2.4613

-1.54%

Újonnan hozzáadva

Nemrégiben listázott kriptovaluták, amelyek elérhetők kereskedésre

TeaFi Logó

TeaFi

TEAFI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Logó

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

NXT Protocol Logó

NXT Protocol

NXT

$0.0356
$0.0356$0.0356

-28.80%

Credia Layer Logó

Credia Layer

CRED

$0.05486
$0.05486$0.05486

+174.30%

Audiera Logó

Audiera

BEAT

$0.09384
$0.09384$0.09384

+13.59%

Legjobban erősödő kriptovaluták

A mai nap legnagyobb kriptovalutaár-növekedései

LuckyMeme Logó

LuckyMeme

LUCKY

$0.000000002128
$0.000000002128$0.000000002128

+389.19%

WhisperFi Logó

WhisperFi

WISP

$0.01854
$0.01854$0.01854

+131.75%

Burnr Logó

Burnr

BURNR

$0.00007691
$0.00007691$0.00007691

+110.07%

Ant Token Logó

Ant Token

ANTY

$0.0000446
$0.0000446$0.0000446

+76.98%

DEGENFI Logó

DEGENFI

DEGENFI

$0.000000000506
$0.000000000506$0.000000000506

+30.07%